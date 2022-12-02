شاروخان يؤدي مناسك العمرة بعد مشاركته في مهرجان البحر الأحمر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع فيديو للفنان الهندي وهو يرتدي ملابس الإحرام في الأماكن المقدسة.

شاروخان من داخل الحرم في ادائه للعمرة ????!

pic.twitter.com/d8keMyWFsW — تايا¹³? (@JXX_95) December 1, 2022

وحضر شاروخان إلى السعودية للتكريم من المهرجان لمساهمته المتميزة في صناعة السينما.

حيث صعد إلى مسرح الحفل، وألقى كلمة باللغة العربية، أعرب فيها عن سعادته بتواجده في المملكة.

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ومؤخرا، انتهى شاروخان من تصوير فيلمه الجديد بعنوان “Dunki” في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

الفيلم من بطولته إلى جانب فيكي كوشال، وبورمان إيراني، وغيرهما

ووجه شاروخان رسالة شكر لوزارة الثقافة السعودية على حسن استقبالها والسماح بتصوير مشاهد العمل في المكان الذي أخذ فيه الفيديو وشاركه عبر حسابه على إنستغرام وتويتر.

وفي الفيديو شكر كل من ساهم في إنجاز العمل ووجه تحياته لكل الفريق الذي وصفه بالرائع.

A very big Shukran to @mocsaudi_en , the team and all who made this shoot schedule of #Dunki so smooth… pic.twitter.com/gjCqCMRSZk — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 30, 2022

لقطات من حياة شاروخان؟

“شاروخ خان” أو “ شاه روخ خان” من من مواليد 2 نوفمبر 1965 في نيودلهي بالهند، وكثيراً ما يُختصر اسمه في حروفه الأولى (SRK).

أو “ من من مواليد 2 نوفمبر 1965 في نيودلهي بالهند، وكثيراً ما يُختصر اسمه في حروفه الأولى (SRK). ممثل أفلام بوليوودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية.

رجل أعمال هندي شهير ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت.

أحد أغنى ممثلي العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار.

بدأ شاروخان مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية منها مسلسل الجندي (Fauji) ومسلسل داريا ديل (Dariya Dil) ثم مسلسله الأخير الأبله (Idiot) سنة 1991.

بدأ مشواره السينمائي من خلال فيلم ديوانا سنة 1992 والذي حصل من خلاله على جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد.

سنة 1992 والذي حصل من خلاله على جائزة لأفضل ممثل صاعد. في عام 1999، اتجه شاروخان إلى إنتاج الأفلام والتقديم التلفزيوني بتأسيسه شركة إنتاج أفلام “ انليميتيد دريمز” بالتعاون مع الممثلة جوهي تشاولا والمخرج عزيز ميرزا “، لكن الشراكة انتهت سنة 2003 .

إلى إنتاج الأفلام والتقديم التلفزيوني بتأسيسه شركة إنتاج أفلام “ بالتعاون مع الممثلة والمخرج “، لكن الشراكة انتهت سنة 2003 . أسس خان شركة ريد تشيليز انترتينمنت (شركة الفلفل الأحمر للترفيه) مع زوجته “غوري خان” .

مع زوجته . حققت معظم أفلام شاروخان إشادة نقدية وشهرة عالمية وعائدات ضخمة محليًا وعالميًا.

إشادة نقدية وشهرة عالمية وعائدات ضخمة محليًا وعالميًا. أشهر أفلامه فيلم رجوع العاشق المجنون ، فيلم جنون الحب ، كوتش كوتش هوتا ، فيلم قطار تشيناي السريع .

، فيلم ، ، فيلم . حصل على ما يقارب 240 جائزة ووساما

تم تكريمه عام 2005 من الحكومة الهندية بجائزة “ بادما شري” لإسهاماته في السينما الهندية.

لإسهاماته في السينما الهندية. وضعته مجلة نيوزويك عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصًا ثأثيرًا في العالم.

عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصًا ثأثيرًا في العالم. بلغ مجموع أفلامه 80 فيلمًا بوليووديا و 8 مسلسلات تلفزيونية هندية.

عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز الثاني عشر كأكثر شخصية نفوذًا حول العالم.

بسبب كل هذه الإنجازات في صناعة السينما الهندية، لقب شاروخان بأسطورة عصره، وكذلك لقبته وسائل الإعلام الهندية ب“بادشاه بوليوود” أي ملك بوليوود أو “الملك خان“، كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليومية بأنه أكبر نجم سينمائي في العالم.