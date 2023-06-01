شاب عربي شجاع يصبح بطلاً في بلجيكا

نجح شاب جزائري، حديثاً، في إنقاذ حياة سيدة فرنسية عجوز بعد سقوطها في أحد الأنهار بمدينة لييج البلجيكية شرق العاصمة بروكسل ليصبح حديث وسائل الإعلام البلجيكية والجزائرية لموقفه الشجاع.

وذكر موقع (l’algerie aujourdhui) الجزائري الناطق بالفرنسية أن الشاب نادر بشكات الذي يقيم بصفة غير قانونية في بلجيكا أصبح بطلاً لدى الرأي العام في بلجيكا، وذلك عقب إنقاذه المسنة من الموت غرقاً في مياه نهر الميز.

?? FLASH – Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver la vie d'une personne âgée de la noyade, à #Liège.



Il a maintenu la victime hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours ?. pic.twitter.com/8CQtcOsY8A — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 27, 2023

وجرت الحادثة يوم الجمعة الماضي بالقرب من بلدة بريسوكس في مقاطعة لييج، وذلك عندما كان نادر بشكات (26 عاماً) يسير بمحاذاة إحدى ضفتي نهر الميز، قبل أن يشاهد العجوز تصارع الموت.

وأوضح الموقع أن نادر لم يتردد لحظة في خلع ملابسه والقفز في مياه النهر الباردة وسبح نحو السيدة وأمسك بها وأبقاها طافية حتى وصول فرق الإنقاذ.

وعلى الرغم من البرد القارس، تمكن نادر من إبقاء السيدة طافية على الماء لأكثر من 15 دقيقة، حتى وصول فرق المساعدة إلى الموقع، حيث جرت تهنئته على شجاعته كما علقت وسائل إعلام بلجيكية.

ولقي العمل البطولي إشادة من المارة الذين احتشدوا لمراقبة ما يجري.

وأشادت وسائل إعلام بلجيكية بشجاعة الشاب الجزائري، في حين أعرب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم له جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ العجوز، وطالب البعض بتسوية وضعه القانوني ومنحه إقامة في بلجيكا.

وكان نادر قد وصل إلى أوروبا قبل نحو عامين بعد أن استقل أحد قوارب الموت في البحر الأبيض المتوسط باتجاه القارة العجوز، حيث قال الشاب إن تلك الرحلة القاسية كلفته نحو 2500 يورو.

وأوضح أنه وبعد وصوله إلى إسبانيا غادر إلى فرنسا حيث قضى هناك فترة من الزمن ثم توجه إلى بلجيكا في شهر مارس/آذار الماضي.