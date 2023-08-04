شابة سعودية تضحي بنفسها لانقاذ أخوتها

كشف مناع بن راشد القيسي، والد ريما مناع عن تفاصيل الموقف البطولي لابنته في حادثة قرية رجال ألمع في المملكة العربية السعودية التي راحت هي ضحيته بعدما أنقذت أشقاءها من موت محقق.

وقال القيسي، خلال لقائه مع “العربية“، إن “ريما هي بطلتنا لأنه كان في استطاعتها مغادرة السيارة التي خرجت عن السيطرة في منحدر، ولكنها لم تفعل وآثرت بنفسها وأنقذت أشقائها”.

وأضاف “كنا والأولاد في الرياض وفي طريقنا لبيشة لقضاء أيام معدودة بها ثم اتجهنا لأبها، وبعد ذلك أصرت ريما وأخواتها على قضاء الإجازة في بيت جدها لنتخذ طريقنا إلى عقبة حسوة مروراً بجبل قيس.. وتوقفنا بالسيارة لقدر ما بين جبل قيس وجبل بني جونة ولم أبعد 4 أو 5 أمتار حتى بدأت السيارة في الانحدار وحاولنا التشبث فيها”.

مناع بن راشد القيسي والد ريما مناع

وتابع “لم تغادر ريما في هذه اللحظات السيارة وآثرت بنفسها وأخرجت إخوانها من الباب الثاني للسيارة الأولى ليندا صاحبة الـ12 ربيعا ثم أحمد”.

وتخرجت ريما حديثاً، وكانت بانتظار توقيع عقد وظيفتها، وكانت تأمل أن تُحدث نقلة نوعية في حياة والدها من خلال هذه الوظيفة.

موقف بطولي..

"ريما منّاع" فتاة من #حسوة_عسير دفعت حياتها ثمنا لإنقاذ أشقائها

والدها يحكي القصة كاملة..

عبر: @khaled_aasere pic.twitter.com/MqlL85W22u — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 3, 2023

وقد تعطلت سيارة الأسرة المكونة من الأب وخمسة من الأبناء والبنات وهم : راشد وأحمد وريما ولينا وليندا، خلال محاولة صعود الجبل في الطريق إلى حسوة، وتوقفت تماماً مما جعل الأب والابن راشد يخرجان للتعرف على سبب عطل السيارة، وفجأة حدثت الكارثة وسقطت السيارة خلال ثوان معدودة، وكانت ريما تفتح باب السيارة وتخرج إخواتها خلال لحظات عصيبة وحرجة، كان خلالها الأب يقف عاجزاً أمام سقوط السيارة المفاجئ من أعلى الجبل، وهو يراقب مع ابنه راشد هول الموقف، ومحاولات ريما إنقاذ أشقائها، وما هي إلا لحظات حتى سقطت السيارة، وكانت ريما تحاول إنقاذ شقيقها أحمد بعد سقوط السيارة على مسافة تزيد عن 400 متر.

وبعد أن انقلبت السيارة أكثر من 3 مرات سقط شقيقها أحمد من السيارة ولديه إصابة في الرأس، ونقل إلى مستشفى عسير المركزي، بينما لقيت ريما حتفها بعد سقوط السيارة بين الجبال، وتوفيت إثر إصابة في الرأس.