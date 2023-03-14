شابة عراقية تصبح سفيرة علامة فولكس واجن في الشرق الأوسط

أعلنت فولكس واجن الشرق الأوسط عن عقد شراكة مع السيدة العراقية زينب العقابي، الرياضية البارالمبية والمتحدثة الملهمة التي تقيم في الإمارات العربية المتحدة، لتكون سفيرة لعلامة فولكس واجن التجارية. وبموجب هذه الشراكة، ستُقدم السيدة زينب العقابي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض سمات وقيم علامة فولكس واجن، إضافة إلى حضورها الفعاليات التي تستضيفها الشركة.

تتوافق قصة حياة زينب العقابي مع قيم فولكس واجن التي تركز على “الانطلاق بالناس نحو المستقبل”، حيث تتمحور حول حب الذات وإلهام وتشجيع كل من حولها. فعلى الرغم من فقدانها لساقها في سن السابعة، بعد انفجار قنبلة في بغداد، عملت على إتقان الغوص والسباحة وركوب الدراجات. وتعتبر العقابي صوتاً قوياً لأصحاب الهمم الباحثين عن التمكين، فلديها 1,7 مليون متابع على إنستغرام وأكثر من 285,000 متابع على تيك توك، كما أنها متحدثة ملهمة في TedX وعارضة أزياء في أسبوع الموضة في ميلانو 2022.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت زينب العقابي: “يمثل “الانطلاق بالناس نحو المستقبل” جزءاً أساسياً من هوية فولكس واجن . وأتشرف باختياري سفيرة لعلامة فولكس واجن التجارية في الشرق الأوسط.

وقالت آنيا بتروفسكي، مديرة التسويق والعلاقات العامة في فولكس واجن الشرق الأوسط: “تركز علامة فولكس واجن التجارية على الناس، ويعتبر إنشاء محتوى له تأثير كبير لدى عملاءنا أحد أهدافنا الرئيسية. وستساعدنا زينب العقابي وقصة حياتها ورحلتها الملهمة في تحقيق أهدافنا.

سيشمل العقد الذي تبلغ مدته 12 شهراً إنشاء محتوى ونشره عبر جميع حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للعقابي على إنستغرام وتيك توك. ويمكن للمتابعين مشاهدة محتوى حول تجربتها في سيارات فولكس واجن، والتي تبرز مستويات الراحة والسلامة وتقنيات الاتصال المتطورة والتصميم الأنيق، إضافة إلى تقديم العديد من المناقشات والفعاليات المستقبلية التي ستقيمها الشركة لإطلاق السيارات الجديد.