شابات من سبع دول عربية في تصفيات ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2025

أعلنت منظمة ملكة جمال العرب في أمريكا رسميًا عن أسماء المتأهلات العشرين للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال العرب لعام 2025، واللاتي يمثلن سبع دول عربية. وستشارك المتسابقات في برنامج يمتد لثمانية أيام في مدينة تشاندلر بولاية أريزونا، وتُختتم الفعاليات بالحفل النهائي يوم السبت 19 يوليو/تَـمُّوز 2025 على مسرح تشاندلر للفنون.

تُنظَّم المسابقة من قبل المنظمة العربية الأمريكية، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية ومقرها الرئيسي بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية وتهدف المسابقة إلى تعزيز الفخر بالهوية العربية، والخدمة المجتمعية، ودعم الروح القيادية بين النساء العربيات الأميركيات.

وقال أشرف الجمل، رئيس المنظمة العربية الأمريكية ومؤسس المسابقة: “البرنامج ليس فقط لتتويج ملكة جمال، بل لتمكين المرأة العربية الأمريكية من خدمة مجتمعها والتعبير عن هويتها بفخر. كل متسابقة تحمل معها قصة فريدة، ونحن فخورون بمنحهن منصة وطنية لعرض إمكانياتهن.”

تضم قائمة المتأهلات النهائيات لهذا العام مشاركات من العراق، والأردن، ومصر، والمغرب، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، مما يعكس تنوع الجاليات العربية في الولايات المتحدة. سيتم تقييم المتسابقات بناءً على المقابلات الشخصية، التمثيل الثقافي، المشاركة المجتمعية، والقدرة على تمثيل المرأة العربية في المجتمعات الدولية.

المتأهلات لعام 2025:

العراق: فرح كنهار، سارة كابوتا، ماريا غانم، بان علكه

الأردن: جوليا منصور، بيرلا البيطار، مايا بيطار

مصر: ميرنا شحاتة، ماهيتاب حسين

المغرب : عفاف رقيب، منال وضيف، نُهيلة الراحلي

لبنان: مريم دباجة، ميانا فرج، ياسمينا سالوم، وردة حيدر

فلسطين: جيانا الزين، مليسا طه، كريستينا كورت

سوريا: نتالي بامباليان

تحصل الفائزة على لقب ملكة جمال العرب في أمريكا على جائزة مالية قدرها عشرة ألاف دولار، وتشترك في مبادرات ثقافية وإنسانية على المستويين المحلي والدولي. وستبدأ عملية التصويت الجماهيري لجائزة “اختيار الجمهور” في 19 يونيو/حزيران 2025 من خلال الموقع الرسمي.

يمكن التعرف علي المتسابقات المشاركات علي الرابط التالي https://youtu.be/TM2jGlGe6cI

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