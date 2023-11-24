شائعة عن عملية طعن تتسبب بأعمال سلب وشغب واسعة في دبلن

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة الأيرلندية دبلن، أمس الخميس بعد انتشار شائعة بأن مهاجر جزائري قام بهجوم بسكين أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال وشخصين بالغين.

وأثارت الشائعة غضب مجموعات من اليمين المتطرف المناهض للهجرة، فاندفعوا إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة. ومن المفارقات أنه جرت الإشادة بسائق ديليفرو وهو مهاجر برازيلي

باعتباره بطلاً حقيقيًا لأنه أوقف المهاجم بالسكين خلال حادث وقع في ساحة بارنيل في دبلن أمس والذي ترك فتاة صغيرة في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات مشاهد الفوضى حيث أشعل المتظاهرون النار في المركبات ونهبوا وسط مدينة دبلن وقال مصدر: “حدث كل هذا في غضون ثوان، وقامت موظفة في الحضانة بالدفاع عن هؤلاء الأطفال بكل قوتها – كل ما كانت تفعله هو محاولة حماية هؤلاء الأطفال الصغار.

ولم تكشف الشرطة عن جنسية المشتبه به في الحادث الذي وقع في ساحة بارنيل بوسط المدينة إلا أن شائعات انتشرت حول المشتبه به بعملية الطعن على أنه مهاجر مما تسبب باندلاع احتجاجات وأعمال شغب ونهب متاجر كما تظهره لقطات انتشرت على الشبكات الاجتماعية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة نقلت عن الشرطة وقوع اشتباكات وشغب بعد هجوم جرى فيه قيام رجل بطعن أطفال.

وتظهر لقطات فيديو ترديد بعض المتظاهرين شعارات مناهضة للمهاجرين، بما في ذلك: “أخرجوهم”. واعتقال رجل في الخمسينيات من عمره بعدما قالت الشرطة إنه طعن عدة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات نقلت إلى العناية المشددة في المستشفى لإصابتها بجروح بالغة.

وقال مسؤول بالشرطة إن فتاة ثانية تبلغ من العمر 6 سنوات أصيبت بجروح ولا تزال تعالج في المستشفى. مضيفة أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها ورجلًا في الخمسينيات من عمره يعالجان أيضًا في المستشفى من إصابات خطيرة.

ونقلت تقارير عن قائد الشرطة الآيرلندية إن 34 شخصاً أوقفوا بسبب أعمال شغب في دبلن، مساء الخميس. وقال مفوض الشرطة، درو هاريس، في مؤتمر صحافي: «لدينا 34 شخصاً موقوفاً، 32 منهم سيمثلون أمام المحاكم هذا الصباح».

ونقلت أف ب عن أعرب مسؤولين الاتحاد الأوروبي مساء الخميس عن صدمتهم وتضامنهم مع ايرلندا بعد هجوم بسكين في دبلن أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم ثلاثة أطفال. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس “أشعر بصدمة جراء الهجوم الوحشي الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص في دبلن بينهم أطفال” مضيفة “هذا المساء أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم ومع شعب ايرلندا”.

بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه “يشعر بفزع جراء الهجوم المروع”، وكتب إلى رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار في رسالة نشرها على منصة إكس “يمكنكم الاعتماد على التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي في هذه الأوقات الصعبة”. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر المنصة نفسها “الحادثة الخطيرة الذي وقعت اليوم في دبلن… صدمتنا جميعا”، مبدية امتنانها “للأشخاص الموجودين في مكان الواقعة والذين تدخلوا فورا”. وهاجم رجل مسلح بسكين عددا من الأشخاص بعد ظهر الخميس في دبلن ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال. وذكرت وسائل إعلام ايرلندية أن الأحداث وقعت قرب مدرسة. وقد أوقِف مشتبه فيه هو رجل في الخمسينات ونُقل إلى مستشفى. وتقول الشرطة إن ما جرى عمل معزول واستبعدت في الوقت الحالي وجود دافع إرهابي. وفي أعقاب الهجوم اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الايرلندية نسبت إلى اليمين المتطرف.

?#BREAKING: Riots are breaking out after five people including three children injured in knife attack⁰⁰?#Dublin | #Ireland



Currently, multiple riots have broken out in Dublin, Ireland, leaving thousands of people angry after an immigrant, believed to be Algerian, carried out… pic.twitter.com/qx6W2KDvV0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2023