أعلنت سَفِلز، عن افتتاح مكتبها الجديد في جدة ضمن مساحة العمل المشتركة جرافيتا في حي الأندلس، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات العقارية الاحترافية في المملكة العربية السعودية. ويشكل المكتب الجديد ثاني مكتب للشركة في المملكة، بعد مكتبها الأول في العاصمة الرياض.

ويهدف المكتب الجديد إلى دعم عمليات مكتب الرياض من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فيها خدمات الوكالات التجارية التي تشمل تمثيل الملّاك والمستأجرين، إضافة إلى استشارات البناء والمشاريع، وإدارة العقارات والمرافق، والاستشارات الاستراتيجية والمشاريع السكنية الدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط سَفِلز لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنوعة في جميع أنحاء المملكة.



وتعليقاً على هذا الموضوع،قال هاري جودسون ويكز، رئيس شركة سَفِلز في شمال الخليج العربي: “يشكل افتتاح مكتبنا الجديد في ثاني أكبر مدن المملكة خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز حضور سَفِلز في السوق السعودية، ومواصلة النجاحات التي حققناها في الرياض. وتواصل المملكة جهودها الاستثنائية الرامية إلى تحويل جدة إلى مدينة مستدامة وحيوية بحلول عام 2030، وذلك من خلال خطة تنمية عمرانية شاملة وطموحة. وتشمل هذه الخطة مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات، بما فيها النقل والإسكان والسياحة والثقافة، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية جدة واستدامتها، فضلاً عن الارتقاء بأفضليتها التنافسية والترويج لها كمركز عالمي رائد على مستوى المنطقة والعالم في مجال التجارة والسياحة والثقافة. ونحرص في سَفِلز على توفير العروض والخدمات اللازمة لدعم تحقيق هذه الأهداف الطموحة”.

وأعلنت سَفِلز تعيين فيليب بول مديراً لمكتب الشركة في جدة. ويتميز بول بخبرة واسعة تزيد عن 30 عاماً في مجال العقارات والإدارة في القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة والشرق الأوسط، ولا سيما في سلطنة عُمان. وتولى بول إدارة عمليات شركة كلوتونز الشرق الأوسط في السلطنة قبل الاستحواذ عليها من قبل سَفِلز، إلى جانب كونه خبيراً معتمداً في التثمين العقاري مع خبرة واسعة في تثمين مجموعة متنوعة من العقارات من مختلف الأنواع. كما يملك بول خبرات استشارية في تقييم المشاريع والجدوى المالية وحالات الاستخدام الأفضل والدراسات البحثية لمجموعة مختلفة من المشاريع.

وبدوره، قال فيليب بول: “يسعدني تولي إدارة عمليات سَفِلز في سوق المملكة العربية السعودية الحيوي والنشط والذي يوفر فرصاً مذهلة للنمو. وتبحث أعداد متزايدة من الشركات عن استشارات عقارية تستند إلى خبرات إقليمية ودولية، لذا تتميز سَفِلز بمكانة مثالية لمعالجة هذه الاحتياجات. وستشهد جدة نمواً في الطلب على الخدمات العقارية بالتوازي مع إطلاق العديد من المشاريع في منطقة الساحل الشمالي الغربي من المملكة، ونهدف في سَفِلز إلى تقديم خدماتنا المتكاملة لتلبية هذا الطلب”.

ومن جانبه، قال رمزي درويش، مدير شركة سَفِلز في المملكة العربية السعودية: “نتطلع قدماً للتعاون مع فيليب، ويسعدنا انضمامه مجدداً إلى عائلة سَفِلز لتصميم الحلول المناسبة لعملائنا بالاعتماد على معرفته العميقة بخدماتنا، وخبرته الواسعة التي اكتسبها في العديد من الأسواق، لا سيما في الشرق الأوسط. ونتمنى له حظاً موفقاً في مهامه الجديدة، وكلنا ثقة بقدرته على تعزيز عمليات سَفِلز في جدة”.

وتتمتع سَفِلز بمكانة رائدة في تقديم خدمات الوكالات التجارية في سوق المملكة العربية السعودية. وعززت سَفِلز العام الماضي عملياتها عبر عمليتي تعيين رئيسيتين بهدف قيادة قسمي إدارة العقارات والمرافق التابعة لها في المملكة العربية السعودية، واللذين يندرجان ضمن مجالات التركيز المتنامية لدى سَفِلز. كما يعمل فريق الشركة على بناء علاقات قوية في قطاع العقارات السكنية مع ملّاك المجمعات السكنية الكبرى، بالإضافة إلى إرساء علاقات متينة مع أبرز شركات التطوير العقاري بهدف تعزيز حضور سَفِلز في المملكة.