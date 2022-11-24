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سيول جدة: إغلاق طرق وتعليق الدراسة

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هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية اليوم الخميس، مما أدى إلى حدوث سيول جارفة، وتعليق المدارس وتأخير رحلات جوية.

وأغلقت السلطات أيضا الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وتأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وفقا للحساب الرسمي للمطار على تويتر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وذكرت كالة الأنباء السعودية: “حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص”.

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