سيول الأمطار في سويسرا توقع عددا من القتلى

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت سويسرا وفرنسا وإيطاليا في مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وقالت الشرطة السويسرية في كانتون تيسينو يوم الأحد إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي في جنوب شرق سويسرا. كما عُثر على جثة رجل ميتًا في فندق في ساس جروند في كانتون فاليه الجنوبي الغربي، وقالت الشرطة إنه ربما فوجئ بارتفاع مفاجئ وسريع في مياه الفيضانات.

ورجحت صحيفة «لاريجيون» المحلية أن الجثتين تعودان لمصطافين سويسريين ناطقين بالألمانية.

كما يجرى، من جانب آخر، إجلاء 70 شخصاً من مخيم اصطياف في موغنو، وهي قرية تشتهر بوجود كنيسة معاصرة صممها المهندس المعماري السويسري المعروف ماريو بوتا.

وتنظر خدمة الإنقاذ في أفضل وسيلة لإجلاء 300 شخص قدموا لحضور مباراة كرة قدم في بيسيا، بحسب الشرطة التي أشارت إلى عدم وجود إصابات.

وأشارت في وقت سابق إلى أن رجال الإنقاذ يواجهون صعوبات بالغة، بسبب رداءة الطقس.

وتعذر الوصول إلى العديد من المناطق في وادي ماجيا حيث انقطع التيار الكهربائي. وحرم جزء من الكانتون من مياه الشرب، بحسب نظام الإنذار الفيدرالي.

ومنذ بعد ظهر السبت يشهد جزء كبير من سويسرا عواصف رعدية، مصحوبة بأمطار غزيرة.

وفي شمال إيطاليا، طالت الأمطار الغزيرة وادي أوستا ونشر متصفحو الإنترنت صوراً مذهلة تظهر الفيضانات والأنهار تجتاح بمياهها الطينية الجبال بشدة.

وأشارت أ ف ب إلى تسبب العواصف الرعدية الشديدة، والأمطار الغزيرة التي شهدتها سويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا السبت، بحياة خمسة أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة أولية أوردتها السلطات المحلية الأحد.

