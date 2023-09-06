أعلنت شركة “سينومي سنترز”المراكز العربية سابقاًُ، عن إكمال صفقة بيع قطعة أرض الواقعة في حي غرناطة بمدينة الاحساء شرق السعودية، على طريق الأمير متعب، وبمحاذاة طريق الملك عبدالله مباشرةً بقيمةإجمالية بلغت 70.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على” تداول”، إن قطعة أرض فضاء مساحتها 29.385 ألف متر مربعاً، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على سعر نهائي بمبلغ 2230 ريال للمتر المربع.

وأضافت : أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 65.5 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي).

وأضافت أن القيمة الدفترية للأرض بلغت في قوائم الشركة مبلغ 22.0 مليون ريال كما في30 يونيو 2023، مبينة أن المشترى هو عبدالله بن فهد بن عبدالله الهريش التميمي.

وأشارت إلى أن قائمة الدخل للشركة ستتأثر إيجاباً بقيمة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بمبلغ 43.5 مليون ريال، متوقعة ظهور هذا الأثر من الصفقة خلال الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وأوضحت الشركة أنها ستستخدم المتحصلات من بيع الأصل في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو المستقبلية.

وذكرت أن قطعة الأرض هذه لا تدعم خطط التوسع الاستراتيجية للشركة والمتركزة في تطوير وجهات عصرية وفق أرقى المعايير العالمية، مبينة أنها ثالث قطعة أرض تبيعها الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال تقريباً.