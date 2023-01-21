أطلق البروفيسور ديفيد نات، رئيس مركز أبحاث أدوية التخدير في إمبريال كوليدج لندن، مشروبا باسم سينتيا Sentia يحاكي المشروبات الكحولية لكنه بدون كحول بل يؤدي تناوله للشعور بالنشوة، وهو مصنوع من مواد نباتية منها زهرة الآلام (باشن فروت-الماغنوليا ، المريمية ، قشر البرتقال ، اليانسون النجمي ، الجينسنغ ، الهيل الأسود ، الزعتر ، القرفة ، بينيوورت ، إكليل الجبل ، الزنجبيل النيجيري ، الجنكة ، الشيح وغيرها.) ويدوم تأثير تناوله إلى ما بين 20 و30 دقيقة، فيما لفت موقع تايم إلى مخاوف من الإفراط في تناوله.

لكن الخبراء غير مقتنعين بمزاعم بدائل الكحول كهذا المشروب، و تقول الدكتورة آنا ليمبك ، مديرة علاج الإدمان في كلية الطب بجامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب “أمة الدوبامين” لمجلة تايم:” إن الأشياء التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، هي غير جديرة بالتصديق. وتضيف: “هناك دائمًا وعد بجزيء جديد ما، سيتفوق على ما فعله الجزيء القديم ولكن لن يكون له آثار ضارة”. “في كل مرة ، لم ينته هذا الأمر.” الهيروين ، على سبيل المثال ، كان القصد منه أن يكون شكلاً أكثر أمانًا من المورفين. تم الترويج للسجائر الإلكترونية باعتبارها وسيلة أقل خطورة للتدخين، في النهاية لم يفلح أي منهما في تحقيق الوعود أو كما هو مخطط له.”

ويزعم مبتكر سنتيا، البروفسور نات المتخصص بالمؤثرات العقلية و مستشار الحكومة السابق للأدوية، أنه قام بابتكار جزيء سيسمح بفوائد الشرب دون الآثار الصحية والأضرار والمخاطر التي يسببها الكحول.

ويعمل الشراب باستهداف مستقبلات عصبية تسمى مستقبلات جابا، GABA أي الناقل العصبي (مثل السيروتونين أو الدوبامين) ، وبالتالي ، يرسل الرسائل الكيميائية من خلال الدماغ والجهاز العصبي . وبعبارة أخرى ، فإنه يشارك في التواصل بين الخلايا العصبية. وتعد مادة”غابا” و”مستقبلات غابا” نظام ناقل عصبي رئيسي في الدماغ، ويحاكي الكحول مادة جابا ليمنح عند تناول شعورا اصطناعيا بالنشوة والاسترخاء النفسي.

وتروج الشركة للشراب على أنه بديل للإمتناع أو حتى الإقلاع عن تناول الكحول باستخدام مشروب طبيعي من النباتات لتقليل التوتر.

يذكر أن الكحولُ يعملُ كالسم في إبطاء الحواسِ والوظائف المعرفية العليا وفي النهاية إيقافها، ويمنح الكحول شعوراَ يجده متعاطي الكحول شعوراً ممتعاً بمعظمه، ومفعوله بمثابة تسميم الحواس لتخفيف الضغط النفسي وتخدير الاحساس للتخلص من المخاوف

وكأننا” نسمّمُ أنفسَنا على علمٍ منا بشكلٍ مؤقتٍ في سبيل تخدير حواسِنا، وإبطاءِ وظائفِنا المعرفية العليا وفي النهاية إيقافُها. الأمر الآخر المفاجئ هو أنَّنا نفعلُ ذلك كلَّه دون أن نعلمَ غالباً ما الذي يحدثُ لأجسامنا بدقةٍ خلالَ هذه العملية” فهل يفيد هذا الشراب متعاطي الكحول على الإقلاع عن تناول الكحول أم أنه بديل فاشل آخر؟ ستجيب السلطات في دول أوروبية والولايات المتحدة على هذه التساؤلات إما بالترخيص لهذه المشروبات أو تقييد بيعها في الشهور القادمة.