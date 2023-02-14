سيمنس تنقل إلى السعودية تقنية إنترنت الأشياء الصناعية

أعلنت شركة سيمنس اليوم عن تعاونها مع شركة ديتيكون السعودية المحدودة “ديتاساد”، المتخصصة في تزويد خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لنقل تقنية إنترنت الأشياء الصناعية من سيمنس وتوفيرها كخدمات وحلول رائدة عالمياً في المملكة العربية السعودية.

وسيساعد هذا التعاون سيساعد الحكومات والمؤسسات على تبسيط عملية تبني حلول إنترنت الأشياء في المملكة من خلال تطبيق خدمات سيمنس لإنترنت الأشياء الصناعية المعتمدة على الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة الذكية في مركز البيانات الخاص بشركة ديتاساد في مدينة الرياض.

وتتوافق سحابة سيمنس وديتاساد لإنترنت الأشياء الصناعية داخل المملكة مع أنظمة حماية وسيادة البيانات ولوائح الأمن السيبراني الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وتعتبر هذه السحابة الخاصة أول نظام متكامل لحلول إنترنت الأشياء الصناعية في المنطقة. وتجمع حلول سيمنس لإنترنت الأشياء الصناعية بين العالم الحقيقي للأتمتة وتكنولوجيا التشغيل والعالم الرقمي لتكنولوجيا المعلومات، مما سيُمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، والوصول إلى السوق خلال أسرع وقت مع ضمان الالتزام الكامل بالأنظمة السعودية ولوائح الامتثال ذات العلاقة بحماية وأمن البيانات.

وصرح أحمد هوساوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في المملكة العربية السعودية: «سيسهم إنترنت الأشياء الصناعية من سيمنس في إطلاق إمكانات إنترنت الأشياء والرقمنة للصناعة 4.0 والمدن الذكية والتطبيقات المبتكرة للذكاء الاصطناعي بشكل فاعل، مما يجعلها متاحة لعملائنا في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. ومن خلال العمل مع ديتاساد كشركة محلية متخصصة في تقنية المعلومات والبيانات والاتصالات، يمكننا تقديم بنية تحتية شاملة لجميع العملاء، مع توافر الموارد المحلية اللازمة لتصميم وبناء وتطوير وتقديم حلول أعمال مبتكرة قائمة على التجارب التقنية الموثوقة لمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التكنولوجيا”.

من جهته، قال فيليكس واس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ديتاساد: «نحن فخورون بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سيمنس حيث نعمل معًا لتقديم تجربة فريدة ونظاماً متكاملاً جديداً لإنترنت الأشياء الصناعية على السحابة الخاصة داخل المملكة، ومتوافق تمامًا مع المتطلبات التشريعية لسيادة البيانات السعودية، وحائز على ترخيص السحابة من الفئة “ج” مع الامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا وعملائنا لطرح مجموعة متميزة من حلول إنترنت الأشياء والتي يتم تصميمها وتطويرها داخل المملكة العربية السعودية”.

واختتم واس قائلاً: “يشكل هذا التعاون مع سيمنس الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا قيمة فريدة من حيث طرح التقنية، ودراسة الجدوى، وسرعة التطبيق، والاتصالات المتكاملة والمرنة، مما سيغير التصور السائد عن إنترنت الأشياء على أنه تحدي واستثمار صعب في رأس مال المشروع “.