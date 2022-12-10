سيلين ديون: لا أستطيع المشي أو الغناء، وأعاني من “متلازمة الشخص المتيبس”.

تعانى المطربة الكندية “سيلين ديون“، في الفترة الأخيرة، من مرض نادر، اضطرت بسببه إلى تأجيل كل حفلاتها وارتباطاتها خلال العام المقبل، فما هو هذا المرض؟

ديون كشفت عن إصابتها بمرض عصبي نادر هو “متلازمة الشخص المتيبس”.

وكشفت خلال فيديو عبر حسابها على انستجرام، أن مشاكلها الصحية لا تزال تتزايد رغم إصابتها منذ فترة طويلة، ما تسبب في تأجيل حفلاتها داخل أوروبا بداية العام المقبل كما كان منتظرا.

Celine Dion revealing her diagnosis of a rare neurological disorder in a new health update to fans. We love you to the moon and back, Céline ❤️pic.twitter.com/9JDA3ajWRb — celine vocals (@CelineOracle) December 8, 2022

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وقالت ديون في رسائلها التي نشرتها بالفرنسية والإنجليزية، إن متلازمة الشخص المتيبس تسبب انقباضات تؤثر على قدرتها على المشي والغناء.

وأضافت: “للأسف تؤثر الانقباضات على كل مناحي حياتي اليومية، وأحيانا تسبب صعوبات عندما أمشي ولا تسمح لي باستخدام حبالي الصوتية للغناء كما اعتدت”.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يتسبب مرض ديون فى إلغاء حفلاتها، ففى بداية العام الجارى ألغت كافة العروض الغنائية المتبقية من جولتها المتأخرة فى أمريكا الشمالية بسبب معاناتها من مشاكل صحية ناجمة عن تقلصات عضلية، وجاء هذا القرار بعدما أكملت النجمة الكندية، 52 حفلا من جولتها العالمية فى Courage قبل انتشار جائحة COVID-19، فى مارس 2020، وأعادت جدولة بعضها فى مارس وأبريل 2022.

ما أعراض متلازمة الشخص المتيبس؟

يصيب هذا المرض بشكل أساسي الساقين والعمود الفقري.

تتميز هذه المتلازمة وفق موقع “ مايو كلينيك ” الطبي بتيبس العضلات الحاد التدريجي أو تصلّبها.

” الطبي بتيبس العضلات الحاد التدريجي أو تصلّبها. قد يسبب تشنّجات مؤلمة في العضلات.

يصنّف على أنه اضطراب عصبي نادر مجهول الأسباب.

تترافق المتلازمة بزيادة الحساسية تجاه بعض المحفزات، مثل الضوضاء والتلامس الجسدي والضغط النفسي.

يصيب النساء أكثر من الرجال، بمعدل الضعف.

يرتفع خطر الإصابة به بين مرضى السكري والتهاب الغدة الدرقية والبهاق وفقر الدم الخبيث.

لا يوجد علاج محدد للمرض إلا أن بعض الأدوية مثل “الغلوبولين” تخفف الحساسية إزاء الضوء والصوت.

يمكن استخدام المرخيات العضلية وحقن “توكسين البوتولينوم” التي تعمل كمانع قوي للإشارات التي ترسلها الأعصاب إلى العضلات.