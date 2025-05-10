سيليا تتحدث العربية في نظام هواوي الجديد هارموني أو إس

كشفت هواوي أول أمس الخميس عن تكامل عميق مع الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الجديد منها وهو هارموني أو إس HarmonyOS ويتجسد في الكثير من المزايا مثل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج سيليا (Celia) في أجهزة الهاتف والأجهزة اللوحية ويوفر الحديث، فيما تتوفر في النظام ميزة ترجمة المستندات بين 21 لغة منها العربية، والتلخيص، وإنشاء التقارير، وتخطيط السفر، والبحث الذكي. ويُمثل نظام هارموني أو إس HarmonyOS من هواوي إنجازًا هامًا باعتباره أول نظام تشغيل خالٍ من ويندوز، ويمثل خطوة استراتيجية للتحرر من الاعتماد على البرمجيات الغربية والعقوبات الأمريكية.

أبرز مزايا نظام التشغيل هارموني أو إس

أول نظام تشغيل محلي بالكامل خالٍ من ويندوز تم تطويره بشكل مستقل من قِبل هواوي، دون الاعتماد على أي مكونات من نظام ويندوز أو أندرويد، وذلك بعد انتهاء ترخيص مايكروسوفت ويندوز من هواوي في مارس 2025، مما يجعل هارموني أو إس نظام التشغيل التلقائي على أجهزة هواوي الجديدة.

نظام بيئي موحد عبر الأجهزة

– صُمم هارموني أو إس للتكامل السلس مع نظام هواوي البيئي: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التلفزيون الذكية، والآن أجهزة الكمبيوتر

– يمكن للمستخدمين مشاركة الأجهزة الطرفية (لوحة المفاتيح، الماوس)، ونقل الملفات بسرعة عالية، ومتابعة التطبيقات عبر الأجهزة، على غرار نظام أبل.

دعم شامل للأجهزة والتطبيقات

– يدعم أكثر من 1000 جهاز طرفي خارجي (لوحات مفاتيح، ماوسات، شاشات، طابعات، ماسحات ضوئية، إلخ) وأكثر من 2000 تطبيق، بما في ذلك أكثر من 150 تطبيقًا حصريًا لأجهزة الكمبيوتر

– يأتي مزودًا بـ WPS Office (بديل لمايكروسوفت أوفيس)، وDingTalk (تعاون المؤسسات الذي يوفر المحادثات الفورية (دردشة جماعية وفردية)، ومكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة، مشاركة الملفات والصور، وجدولة الاجتماعات، وإدارة المشاريع والمهام)، ومتوافق مع العديد من تطبيقات الإنتاجية والترفيه الصينية.

تفاعل متعدد الوسائط: يمكن للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي عبر الصوت أو النص أو الصور، واستخدام ميزات مثل “البحث بحركة اصبع دائرية للاستفسار عن أي شيء يظهر على الشاشة.

يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع المستندات والتطبيقات، على غرار Microsoft Copilot أو Siri من Apple، ويُعدّ جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم.

الأداء وتجربة المستخدم

– يستخدم محرك Ark لرسومات سلسة وتأثيرات بصرية ديناميكية، ويدعم تعدد النوافذ وتعدد المهام مع سمات وإيماءات قابلة للتخصيص.

– الواجهة مألوفة لمستخدمي ويندوز، وتتميز بشريط مهام/إرساء في الأسفل، وتطبيقات مثبتة، وسطح مكتب قابل للتخصيص. تقول هواوي أن نظام نظام هارموني أو إس “أسرع من رغم من عدم توفر معايير مستقلة للمقارنة.

– يتميز ببنية أمان StarShield لضمان خصوصية وأمان سيبراني قويين، مع فحص دقيق للتطبيقات قبل توفرها في سوق تطبيقات.

الأمان والخصوصية

يتميز ببنية أمان StarShield لضمان خصوصية وأمان سيبراني قويين، مع فحص دقيق للتطبيقات قبل توفرها في سوق تطبيقات.

المكتب الذكي والتعاون

– تُمكّن حزمة Smart Office المُحسّنة من تعزيز التعاون، واستمرارية العمل بين الأجهزة، وإنتاجية مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي.

– نظام التشغيل مُحسّن للاستخدام الشخصي والمؤسسي، حيث يدعم مهام المكتب والاجتماعات وإدارة المستندات.

الأهمية الاستراتيجية والسوقية

– التحرر من التبعيات الغربية: يُعدّ نظام هارموني أو إس استجابةً مباشرة للعقوبات الأمريكية وفقدان الوصول إلى نظام Windows، مما يُظهر سعي الصين نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

– اللعب على النظام البيئي: من خلال التحكم في كلٍّ من الأجهزة والبرامج، تهدف هواوي إلى تقديم تجربة مستخدم متكاملة، تُشبه تجربة أبل، ولكن مع التركيز على السوق الصينية والتوسع العالمي.

– نمو نظام التطبيقات: بينما لا يزال نظام هارموني أو إس متأخرًا عن نظام ويندوز من حيث نطاق برامج سطح المكتب المتاحة، تعمل هواوي على توسيع نطاق تطبيقاتها ودعم المطورين بسرعة.

– الفئة المستهدفة: يُعد نظام التشغيل مثاليًا للمستخدمين الذين استثمروا بالفعل في نظام هواوي، حيث يوفر تجربة موحدة على جميع الأجهزة.

يتميز نظام هارموني أو إس من هواوي بكونه أول نظام تشغيل حاسوبي كامل التطوير ذاتيًا، خالٍ من نظام ويندوز، مصمم لتكامل عميق مع الذكاء الاصطناعي، وأمان قوي، وتعاون سلس بين الأجهزة ضمن نظام هواوي. يمثل هذا النظام خطوة مهمة في استقلال الصين التكنولوجي، ويضع هواوي كمنافس قوي في سوق أجهزة الكمبيوتر العالمية، وخاصةً للمستخدمين الذين يبحثون عن بدائل لنظامي ويندوز وماك.