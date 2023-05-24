سيف تستحوذ على أعمال وأصول شركة مجموعة أبانا

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية سيف، التي تقود التحول في قطاع الخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن إبرام اتفاقية مع مجموعة “أبانا” للمشاريع للاستحواذ على قطاع نقل الأموال التابع للمجموعة والتي تأتي في طليعة الشركات المتخصصة في مجال نقل وحفظ الأموال في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على نهج شركة سيف الطموحة الهادف لتوفير طيف كامل من الخدمات المتخصصة لعملائها على مستوى المنطقة ودول مجلس التعاون.

وأقيم حفل التوقيع في المملكة العربية السعودية، الرياض بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة شركة سيف ومجوعة أبانا. وجاري العمل على نقل الأصول والعقود المستحوذ عليها الى شركة سيف، والتي من المتوقع إتمامها بنهاية شهر مايو الجاري.

وفي تعليق له على صفقة الاستحواذ الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيف تركي بن معتوق الثنيّان: “تساعدنا صفقة الاستحواذ على قطاع نقل الأموال التابع لشركة مجموعة “أبانا” للمشاريع في تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في توفير أفضل الحلول التقنية والأمنية الأكثر تقدماً لتلبية تطلعات ومتطلبات السلامة والحلول التقنية المتقدمة لعملائنا وبهذه الطريقة، يمكننا مواصلة التزامنا بالإسهام في “رؤية المملكة 2030” ضمن منظومة القطاع المصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “أبانا” تأسست في العام 1977، وتفخر بقاعدة واسعة من الشراكات مع عدد من الأسماء المرموقة في المملكة، بما في ذلك مجموعة من البنوك الوطنية .