سيفن تايدز تحقق مستويات إشغال قياسية

كشفتشركة سيفن تايدز، الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات عن أن استراتيجية أسعار الإيجار التنافسية الخاصة بها قد آتت ثمارها من خلال تحقيق نسبة إشغال قياسية وصلت لـنسبة 99.21٪ و98.58٪ على التوالي في مشاريعها السكنية بدبي بمنطقة ديسكفري جاردنز وذا ريزيدنسز في بوابة ابن بطوطة.

يمكن للمستأجرين الجدد الآن في منطقة ديسكفري جاردنز الحصول على شقة سكنية بغرفة نوم واحدة مع شرفة مقابل 56،500 درهم إماراتي فقط سنويًا بما في ذلك وسائل الراحة، مع تأجير شقق بغرفتي نوم مقابل 75،000 درهم إماراتي فقط سنويًا.

تمتلك سيفن تايدز عشرة مبانٍ داخل المجمع السكني بإجمالي 1528 شقة ضمن بيئة سكنية معاصرة، تتميز كل منها بموقع استراتيجي مثالي بالقرب من محطتي مترو وسهولة الوصول إلى منطقتي أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا.

وتتميز منطقة ديسكفري جاردنز بوجود مجموعة متنوعة من المرافق مثل: حمامات السباحة وملاعب التنس ومناطق لعب الأطفال وملاعب كرة السلة والكرة الطائرة بالإضافة إلى وجود مسجد ومسارات مخصصة لركوب الدراجات وممارسة رياضة المشي.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز قائلاً: “يمثل هذا المجمع السكني قيمة استثنائية للمستأجرين الجدد المحتملين في موقع مثالي مناسب للعائلات ومرافق مميزة بسعر تنافسي مغري، حيث لم يبق لدينا حاليًا سوى12 شقة سكنية شاغرة فقط”.

وأضاف بن سليم قائلاً: “لقد تم الحديث كثيراً عن سوق العقارات الفاخرة في دبي والذي حقق ازدهاراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث ازداد الطلب على العقارات الفاخرة بقوة وسيستمر بذلك تزامناً مع نمو اقتصاد دبي لتحفيز النمو السكاني للوافدين”.

ويمكن للمستأجرين الجدد الراغبين بالسكن في مشروع ذا ريزيدنسز بوابة ابن بطوطة الذي يضم 141 شقة سكنية استئجار شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 702-861 قدم مربع مع شرفة مقابل 69،000 درهم إماراتي فقط أو بدلاً من ذلك شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم بمساحة 1027-1173 قدم مربع مع شرفة بأسعار تتراوح تبدأ من 87،000 درهم إماراتي فقط، شاملاً رسوم المرافق ورسوم التبريد وخدمتي الانترنت (الواي فاي) والتلفاز.

كما يمكن للمستأجرين أيضًا الاستمتاع بمجموعة متنوعة من منافذ المأكولات والمشروبات في فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي ذي الخمس نجوم المجاور لـمشروع ذا ريزيدنسز، بالإضافة إلى ذلك يقع ابن بطوطة مول الشهير، وهو أكبر مركز تجاري في العالم والذي يحتوي على ما يقرب من 400 متجر والمجهز بالكامل بسينما متعددة الشاشات وقاعة طعام شاملة، على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام وكذلك وجود محطة مترو بوابة ابن بطوطة بالقرب منه.

واختتم بن سليم حديثه قائلاً: “يقيم المستأجرون في كلا المشروعين لمدة ثلاث سنوات في المتوسط، مما يساعد على زيادة الانتماء للمجتمع وتعزيز تجربتهم المعيشية ويشجع السكان على تمديد فترة إيجارهم والتوصية به لأفراد العائلة والأصدقاء”.

كما أن هناك طلبًا مرتفعًا على المكاتب البالغ عددها 467 في (بوابة ابن بطوطة)، والتي تغطي مساحة إجمالية قدرها 430،000 قدم مربع، حيث تبلغ مستويات الإشغال حاليًا 98.29٪.

وقد كانت القيمة السوقية التي تقودها شركة سيفن تايدز هي التي دفعت لتحقيق معدل الإيجار الاستثنائي، حيث تتراوح أسعار إيجار المكاتب التي تمتد مساحتها بين 300-999 قدم مربع بدءًا من 100 درهم إماراتي لكل قدم مربع.