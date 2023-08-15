سير السعودية لصناعة السيارات الكهربائية تعزز برمجياتها بتعاقد مع سيمنز

أعلنت شركة “سير“، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير”.

وبموجب الاتفاقية ستوفر شركة “سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير” مجموعة برمجياتها المتخصصة “إكسلريتر” Xcelerator لاستخدمها في العمليات الهندسية الخاصة بتصميم السيارات الكهربائية بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وبهذه المناسبة، أعرب جيمس ديلوكا الرئيس التنفيذي لشركة سير، عن سعادته بالتعاون مع شركة سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير، وقال: “تعتمد صناعة السيارات اليوم على الحلول الرقمية والبرمجيات بشكل أساسي ونسعى دائماً إلى التعاون مع الشريك التقني المناسب وتوظيف الحلول الرقمية المناسبة في كل مرحلة من مراحل تصميم سيارات سير وتصنيعها وبيعها وخدمتها”.

من جانبه، أعرب إدوين سيفيرين ، نائب الرئيس الأول والمدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة “سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير”، عن امتنانه لاختيار سير مجموعة برمجيات “إكسلريتر” للمساعدة في بناء أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية.

الجدير بالذكر أن شركة سير هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتُعد مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون” تم إطلاقه في شهر نوفمبر 2022 يهدف إلى تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية بما يتسق مع أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة، تعزيزاً للتنمية المستدامة. وتتمركز أعمال شركة سير حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية وتصنيعها وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات “فوكسكون” و “بي أم دبليو”، وذلك في مصنعها الكائن بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

The Ministry of #Industry_and_Mineral_Resources has granted an industrial license to "Ceer", the first Saudi electric vehicle brand. pic.twitter.com/o2shZ5NZTh — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) June 21, 2023