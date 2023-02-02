سيركو الشرق الأوسط تؤكد التزامها بعام الاستدامة من خلال إطلاق قسم الاستشارة المخصصة

أعلنت سيركو الشرق الأوسط، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير الخدمات العامة، عن إطلاق قسم الاستشارة المخصصة الذي يركز على تعزيز أهداف المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، ورفد جهود الحكومات بما يسرع من تحقيق رؤاها الوطنية.

واتخذت الشركة خطوات لدعم المؤسسات والحكومات في تحقيق أهدافها في مجالي البيئة والاستدامة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية في جميع المراحل، بدءاً من وضع المفهوم وحتى التنفيذ، لا سيما مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لعام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، إلى جانب التدابير التي تظهر بشكل بارز في طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التحول نحو الحلول المستدامة. ويؤكد إطلاق الشركة لقسم الاستشارة المخصصة التزامها الراسخ في إدماج أحدث الممارسات العالمية في عمل المؤسسات المحلية والهيئات الحكومية، لا سيما مع توجه أنظار العالم نحو المنطقة مع استضافتها لمؤتمر الأطراف كوب 28، حيث يسهم هذا القسم في تعزيز الأداء من خلال نقل المعارف والمهارات والموارد التي يتمتع بها خبراء سيركو المتخصصين في الخدمات الاستشارية المستدامة والمسؤولة اجتماعياً على الصعيدين العالمي والمنطقة.

ويتيح قسم الاستشارة المخصصة لسيركو تزويد العملاء بخدمات شاملة، حيث تتطلع الشركة إلى تمكين الحكومات الإقليمية من تحقيق أهدافها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات. كما ستتمكن المؤسسات من تأكيد التزامها بطريقة تضمن خفض التكاليف التشغيلية من خلال إدارة الأصول الرقمية، وإحداث تأثيرات إيجابية لضمان مستقبل أفضل للمواطنين والسكان، من خلال توفير خبرة تجربة العملاء، وتعزيز الأمن والسلامة في المنطقة باستخدام خدمات الطوارئ وإدارة الأزمات. كما يقدم القسم الدعم للعملاء لتحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الاوسط: “يسرنا إطلاق القسم الجديد الذي يمثل إنجازاً كبيراً لنا في عامٍ ركزنا فيه على الغاية وتحقيق الرؤى الوطنية، لاسيما أن من مسؤوليتنا أن نكون مدركين لتأثيرنا على البيئة والمجتمع. إن تحقيق مستقبل أفضل هي مسؤولية الجميع، لذا نحتاج إلى العمل كمحفز للمساعدة في تسريع عملية تحقيق هذه الأهداف بوصفنا شركة تتمحور أعمالها حول تلبية احتياجات الناس”.

وأضاف: “تمتلك سيركو خبرةً طويلة في إنجاز برامج التوطين ودعم الحكومات والمؤسسات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات. ويأتي إطلاق هذا القسم كخطوة طبيعية للتطور الذي تحققه الشركة، حيث نتطلع إلى جمع خبراتنا وتجاربنا ومهاراتنا تحت مظلة واحدة بهدف مواصلة إحداث الأثر الإيجابي ورسم مستقبل أفضل للمواطنين والسكان في المنطقة”.

وحضر أكثر من 80 عضواً من أعضاء فريق الإدارة العليا لدى سيركو الإعلان الذي تم خلال مؤتمر سيركو للريادة في الشرق الأوسط، الذي عُقد في منطقة الاستدامة في إكسبو سيتي على مدار يومين.