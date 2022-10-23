سيرا القابضة تطلق صندوقاً استثمارياً لتطوير فنادق من الفئة المتوسطة

أعلنت مجموعة “سيرا القابضة” في إفصاح على موقع “تداول السعودية” عن مساهمتها في تأسيس صندوق استثماري عقاري لتطوير الفنادق ذات الفئة المتوسطة بإدارة شركة الإنماء للاستثمار (“صندوق الإنماء ريت الفندقي”) وتساهم فيه المجموعة بثلاثة أصول عقارية مملوكة لها في مدينتي الرياض وجدة ليتم إدراجها ضمن أصول الصندوق، علماً بأن سداد قيمة الأصول العقارية بمقابل نقدي يعادل (40%) من قيمة الأصول العقارية ومقابل عيني يعادل (60%) من قيمة الأصول العقارية من خلال إصدار وحدات للمجموعة بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الهيئة.

وتشمل الأصول العقارية التي ساهمت فيها المجموعة محل استثمار الصندوق: فندق كلاريون مطار جدة، فندق كومفورت سويت طريق الملك – جدة، فندق كومفورت إن سويت العليا – الرياض.

وأشارت “سيرا القابضة” إلى صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1443”03”02هـ الموافق 2022”09”28م على طلب “شركة الإنماء للاستثمار” طرح وتسجيل وحدات “صندوق الإنماء ريت الفندقي” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي دعماً لاستراتيجية المجموعة في تحويل الأصول العقارية إلى استثمار قابل للتداول وعكس القيمة العادلة لهذه الأصول.

وكانت المجموعة قد أعلنت عن افتتاح فندقين هما فندق كلاريون مطار جدة – الواقع على طريق الأمير ماجد وفندق وأجنحة كومفورت جدة – الواقع على طريق الملك عبدالعزيز.