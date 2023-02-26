أكد قادة فرق الوحدات الخاصة والتكتيكية (سوات) المشاركين في النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، في المدينة التدريبية بالروية، أن النتائج التي حققها فريق شرطة دبي للسيدات، الفريق النسائي الوحيد المشارك في التحدي، أثبت تواجده وبصمته ونافس بقوة في كافة المسابقات المصممة خصيصاً لفرق “السوات” للرجال.

وأشادوا بالتحضير الكبير للفريق من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدين أن المنافسات أظهرت قدرات الفريق النسائي العالية في الرماية والمداهمة والانضباط والعمل الجماعي المنتظم.

تجهيزات وتفوق

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أبدى المقدم الركن يحيى سلطان البنعلي، رئيس وفد الفريق التكتيكي البحريني، إعجابه وثناءه على التجهيز العالي لفريق العنصر النسائي، مبيناً “أنه شاهد العرض الأول لفيلم تحدي الفرق التكتيكية في السينما قبل انطلاق المسابقة، واستوقفته مشاهد لفرق العنصر النسائي في شرطة دبي أثناء تنفيذ المداهمة، وكيف استخدمن وتعاملن بحرفية مع السلاح والانتقال والمداهمة.

ولفت المقدم البنعلي إلى أنهن بهذا الأداء والجاهزية تفوقن على الكثير من الفرق، مبيناً أن شرطة دبي لديها مدربين يمتلكون خبرة واتقانا عالياً، لذلك ساهموا في تأهيل الفريق النسائي ليكون جاهزاً في كافة المنافسات، وللعمل في كافة الظروف والتعامل مع كافة التحديات من رفع أوزان وموانع وإصابة للأهداف.

وأضاف “أداء الفريق مُشرف ونرفع له القبعات، ومن الممكن تعميم هذه التجربة من قبل المسؤولين لدينا في مملكة البحرين”.

حصان أسود وجوهرة البطولة

ووصف الرقيب أول سعد بن عايض الغامدي، مدرب منتخب قوى الأمن الداخلية في المملكة العربي السعودية، فريق شرطة دبي النسائي بالحصان الأسود في البطولة، قائلاً “إن لم يكن لديهن انضباط عالٍ لم يكن ليصلن إلى هذه النتيجة، ولو لم يكن لديهن تخطيط مُتقن وتدريب ناجح وهدف واضح لم يكن ليستطعن تحقيق نتائج متقدمة في التحدي”.

وأضاف “فريق شرطة دبي النسائي هو جوهرة البطولة، بالقدرات والإمكانيات التي ترجمها في الميدان والمنافسات، الفريق كسب الاحترام، وكسب الثقة، والمسؤولين عنه كانوا على قدر الرهان، نحن فخورون بما وصل إليه الفريق النسائي، وفخورون أيضاً بما وصلت إليه البطولة، وحضورنا في المملكة العربية السعودية في هذا البطولة نابع من الواجب الأخوي بين السعودية والإمارات، وسعيدون جداً بنجاحها”.

قوة وانسجام

وقال المراقب العام محمد التازي، رئيس وفد سوات المغربي المشارك في التحدي “هذا العام هو أول عام نشارك فيه بالتحدي، لكن لفت نظرنا وبكل صراحة وموضوعية أداء فريق شرطة دبي النسائي، ظهر قوياً منسجماً يعمل بروح الفريق الوحد، فيه كفاءات عالية ساهمت في أن يكون أداءه متكاملاً وعلى مستوى عالٍ”.

وأضاف “نتشرف بهذا الفريق النسائي، إن أداءه يدعو للفخر به وبشرطة دبي التي عملت على تأهيله ليصل إلى هذا المستوى المتقدم”.

كسر الأحكام المسبقة

قال ميلوس راكونجاك، مساعد مدير الشرطة في شرطة المهام الخاصة بالجبل الأسود “نتائج الفريق النسائي كان مثير للإعجاب، ظهوره في المسابقة بهذا الشكل يكسر بعض الأحكام المسبقة حول دور المرأة في الفرق التكتيكية “سوات” وفي عملهن في مجال إنفاذ القانون”.

وتابع “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن امتناني الكبير لشرطة دبي على تجهيز هذا الفريق النسائي، وعلى استعدادهن ومهاراتهن في الرماية التكتيكية الممتازة، وذلك من خلال النتائج التي حققنها”.

نتائج ليست بسيطة

قال بورين مادرياج عضو فريق “سوات” شرطة نيويورك “كان أداء فريق شرطة دبي النسائي مُثيراً للإعجاب، والنتائج التي حققها ليست بسيطة في مختلف المسابقات رغم أنها من المسابقات المصممة خصيصاً للفرق التخصصية الرجالية، والتحديات فيها قاسية وصعبة للغاية، كما وإنه لم يتم التعامل معهن بتمييز في المسابقات كتقصير المسافات أو تقليل الأوزان، وإنما نافسن مثلهن مثل الرجال، وهذا ما يدعوا للإعجاب العالي بهن”.

حاضر تكتيكياً

أما روي ميلو قائد فريق شرطة ساوباولوا – البرازيل، فقال “من الرائع مشاهدة العنصر النسائي ينافس في ميدان متخصص في الفرق الخاصة بالرجل، وتقديمهن أداء متميزاً، لاحظنا أن الفريق النسائي كان حاضراً جسدياً وتكتيكياً في أداء مهام كبيرة دون أي فرق مقارنة بالفرق الرجالية، ونتائجهن كانت مذهلة في العديد من المسابقات”.

مهارة وأداء جماعي

أكد أندريان بلابونجو يورناليس، مدير فريق “سوات” الفلبين أن فريق شرطة دبي النسائي امتلك مهارات مميزة وأداء جماعياً رائعاً في التعامل مع مختلف المسابقات بحرفية ومهارة عالية، مشيراً إلى أن الفريق أثبت إمكانياته العالية واستعداداته للمنافسة في مختلف أنواع المسابقات، مهنئاً شرطة دبي على تدريب الفريق وتجهيزه.