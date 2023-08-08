سيدات المغرب يودّعن كأس العالم بخسارة قاسية أمام فرنسا

مني منتخب المغرب للسيدات بخسارة قاسية 0-4 أمام نظيره الفرنسي في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقامة في أستراليا ونيوزلندا.

وكانت “لبوأت الأطلس” تأهلن إلى ثمن النهائي بعد احتلالهنا المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف سيدات كولومبيا اللواتي نجحن ببلوغ ربع النهائي بعد فوزهن اليوم على جامايكا بهدف دون رد.

وسجلت كاديدياتو داياني (15)، وكنزا دالي (20)، واوجيني لو سوميه (23 و70) لفرنسا.

وفي المباراة الثانية، ضمن المنتخب الكولومبي مكانه بفوزه على نظيره الجامايكي بهدف نظيف سجلته القائدة كاتالينا أوسمي في الدقيقة 51.

وهي المرة الأولى التي تنجح فيها سيدات كولومبيا ببلوغ ربع النهائي، حيث ستواجهن السبت في بريزبين نظيراتهن الإنكليزيات الفائزات الإثنين على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 0-0.