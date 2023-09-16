“سيجارة” تتسبب بوفاة سوري في تركيا

شاب سوري يبلغ من العمر 21 عاماً، كان يأمل في بناء مستقبل أفضل له ولعائلته في تركيا، لكنه وجد مصيره في شارع في إزمير، فبعد رفضه إعطاء سيجارة لشخصين تركيّين، طعن الشاب عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، ليُفارق الحياة لاحقاً.

هذه الحادثة المأساوية هي مثال على العنصرية التي يتعرض لها بعض اللاجئين السوريين وبعض السياح العرب في تركيا.

#تركيا #ازمير



طلبوا منه "سيجارة" فرد عليهم بالقول: "لست مدخنا"… مقتل الشاب السوري إبراهيم دلي حسن 22 عاما طعنا على يد أتراك في ولاية أزمير. pic.twitter.com/1gBJ03WEbr — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) September 14, 2023

وبحسب رواية عائلة الضحية الذي يدعى إبراهيم دلّي حسن، من مدينة حلب، قام رجل تركيّ بطعن الشاب بالسكّين عدّة طعنات، عندما كان يتجوّل في منطقة السنجاك بولاية إزمير برفقة صديقه.

وعلى إثرها تمّ نقله إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة لاحقاً بعد أيام رغم محاولات إنقاذه.

وأكّدت عائلة الضحية عدم وجود أي معرفة مسبقة بين نجلها والقاتل التركي، مشددة على أن الأخير طلب منه سيجارة، لكنه رد عليه بأنّه غير مدخّن.

فقام التركي الذي كان رفقة رجلٍ آخر بطعنه عدّة طعنات، الأمر الذي أكّده شهود عيان أتراك أيضاً.

التحقيقات

قال ناشط حقوقي سوري يتابع مع عائلة الضحية عن كثب مجريات الحادثة إن “الشاب التركي أوقف على ذمة التحقيق”.

كما أضاف الناشط طه الغازي المقيم في تركيا لـ “العربية.نت” أن “القاتل سيواجه تهمة القتل العمد لاسيما وأنه طعن الضحية 3 طعنات في مناطق متباينة من جسده كالرقبة والصدر”.

وكشف أن الشاب كان يعمل كعاملٍ بسيط لمساعدة عائلته في تأمين قوت يومها، وهو ينحدر من بلدة الراعي الواقعة بريف محافظة حلب.

وأشار إلى أن “فرع نقابة المحامين الأتراك في ولاية إزمير يقدّم الدعم القانوني لعائلة إبراهيم، لمتابعة مجريات هذه الحادثة ومتابعة كل مسارات القضية في ميدان القضاء”.