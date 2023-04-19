سيتي ووك وذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس في مهرجان دبي للمأكولات

تطلق “سيتي ووك” و” ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس” مجموعة من العروض المشوّقة لتناول المأكولات في إطار مشاركتهما في “مهرجان دبي للمأكولات”، وهو ما يجعل الزوار يخوضون تجربة تنصهر فيها ثقافات فنون الطهي العريقة التي تشهدها دبي ويبرع في تقديمها أكثر من 100 مطعم منتشر في أرجاء تلك الوجهتين. وسوف يجد الروّاد أنفسهم يطلبون المزيد من الأطباق الإضافية بمجرّد انخراطهم للمشاركة في مشهد المأكولات النابض بالحيوية والرائع الذي يلبّي رغبات وأذواق الجميع.

ليس هناك أفضل من متعة استكشاف الأطباق الشهية في “سيتي ووك” و” ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس” في ظل العروض المتميّزة والحوافز التي يطلقانها خلال “مهرجان دبي للمأكولات”.

“سيتي ووك”

دورات تعلّم فن الطهي

“ بوعز “

اكتشف طعم النكهات المدهشة التي يبتكرها الشيف محمد أورس في ” بوعز” وانخرط في خوض تجربة فنون طهي الأطباق التركية الشهية التي استحوذت على قلوب عشّاق المأكولات في مختلف أنحاء العالم. تعرّف على النصائح والمهارات التي تجعلك تعدّ فطائر البيدا الخاصة بك وإثارة إعجاب أصدقائك وعائلتك بمهاراتك المكتشفة حديثاً. دع نكهات وروائح أطباق “بواز” الشهية تنقلك إلى عالم المطبخ التركي النابض بالحياة والمتنوع.

التواريخ: 25 و27 أبريل، و2 و4 مايو 2023

الوقت: من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 مساءً

المكان: سيتي ووك، دبي

السعر: 200 درهم للشخص الواحد – 8 أشخاص في جلسة التدريب الواحدة

لحجز مكانك، يُرجى التواصل مع إلفيد طاهر عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على رقم الهاتف: 058 8265 337

“ميابي سوشي”

انضم إلى الشيف وهو يصطحب المشاركين في جولة للتعرف على فن إعداد أطباق السوشي وتعليم كيفية صنع لفائف السوشي اللذيذة. سوف تُتاح أمام الضيوف فرصة إعداد وتذوّق لفائفهم الخاصة في تجربة الطهي التفاعلية هذه. ويشمل العرض إعداد 3 لفائف و2 “نيجيري” مع مشروب منعش لتكتمل الوجبة. تعال واكتشف متعة إعداد السوشي، وانغمس في وليمة لذيذة من النكهات الطازجة اللذيذة.

التواريخ: 26 أبريل و3 مايو 2023

الوقت: من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساءً

المكان: سيتي ووك، دبي

السعر: 140 درهماً للشخص الواحد – 20 شخصاً في الحصة التدريبية الواحدة

للحجز، يُرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف 056 505 6203 أو البريد الإلكتروني [email protected]

“ذا نودل هاوس”

اكتشف سرّ الذوق الرفيع مع أفضل مذاق في جلسة التدريب على إعداد “ديم سم” في “ذا نودل هاوس”. انضم إلى الخبير في إعداد “ديم سم” في “ذا نودل هاوس”، الشيف كوكو، واكتشف أسرار تحضير الحلويات اللذيذة. انغمس في رحلة لذيذة وتقنيات متشابكة. خض تجربة طعام لا مثيل لها وابتكر مذاقات لا تُنسى من “ديم سم” التقليدي في أفضل حالاته.

التواريخ: 28 و29 أبريل، 5 و6 مايو 2023

الوقت: من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 مساءً

المكان: سيتي ووك، دبي

السعر: 130 درهماً للشخص الواحد – 8 أشخاص في جلسة التدريب الواحدة

لحجز مكانك، يُرجى التواصل مع رونا وفيردي / [email protected] و [email protected] / أو الاتصال عبر رقمي الهاتف 055 181 6280 و055 101 4809.

“كافيين كوفي روستر”

يمكنك دعوة جميع محبي القهوة الصغار والكبار الذين يستمتعون بإعداد القهوة لزيارة “كافيين كوفي روستر” للمشاركة في ورشة عمل مجانية مدتها ساعة واحدة تستكشف خلالها الفروق الدقيقة في 4 طرق تحضير مختلفة. تعرف على أهمية طحن حبوب القهوة ودرجة حرارة الماء عند عملية التحضير، وكيفية تحقيق الإعداد المثالي للمذاق من مصادر القهوة المختلفة. انغمس في فن تحضير القهوة وارتق بمهاراتك في طريقة إعدادها في المنزل نحو آفاق جديدة من خلال هذه الورشة التثقيفية والجذّابة.

التواريخ: 27 و29 أبريل 2023

الوقت: من الساعة 6 حتى الساعة 7 مساءً في 27 أبريل، ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر في 29 أبريل

المكان: سيتي ووك بوليفارد، المبنى 11B

الحضور مجاني – 6 أشخاص في كل جلسة تدريب

لحجز مكانك، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكترني [email protected] أو رقم الهاتف 050 534 0743

“فينسي دولسي”

اكتشف أسرار إعداد “تيراميسو فينسي” مع طاهي الحلويات في “فينسي دولسي”، أومكار أوميش جوسافي. انضم إلى تجربة عملية وتعلم الوصفة المميزة للحلوى اللذيذة. بتوجيه من المدرب، سوف يتقن الضيوف فن إعداد هذا المذاق الإيطالي الكلاسيكي. بعد انتهاء الجلسة التدريبية، سوف يستمتع الضيوف بإبداعاتهم اللذيذة وتذوق نكهات تيراميسو مع فنجان من القهوة.

التواريخ: 22 و23 أبريل و6 و7 مايو 20233

الوقت: من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 5:30 عصراً (3 فترات زمنية)

المكان: سيتي ووك بوليفارد، مبنى 8

السعر: 100 درهم للشخص الواحد – 15 شخصاً في جلسة التدريب الواحدة

لحجز مكانك، يُرجى التواصل مع نصرت ميستي عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو رقم الهاتف 052 587 7655

عروض مميزة

· “سعيد دال 1923”

استمتع بتجربة النكهات اللذيذة في “سعيد دال 1923″ مع قائمة مأكولات متميّزة مقابل 85 درهماً للشخص الواحد شاملةً المقبلات وطبق رئيسي من البيتزا أو المعكرونة، بالإضافة إلى طبق الحلوى الرائع و”جار كيك سعيد”. تذوّق الوجبات على مدرا اليوم حتى 6:30 مساءً، تعال واستمتع بالأطباق الشهية في “سعيد دال”.

المكان: سيتي ووك، دبي

السعر” 85 درهماً للخص الواحد

لحجز مكانك، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف 04 386 6644

· “ ذي بِت هاوس أوف باربيكيو”

استمتع بعرض كل ما يمكنك تناوله من اللحوم في “ذي بِت هاوس أوف باربيكيو” يومياً من الساعة الواحدة ظهراً حتى وقت الإغلاق، وذلك مقابل 180 درهماً للشخص للبالغ.

يمكن للأطفال دون سن الخامسة من العمر تذوق وجبة مجانية من قائمة مأكولات مختارة خاصة بالأطفال. لا تدع الفرصة تفوتك للاستمتاع بتجربة طعام مبهجة مع جميع أفراد العائلة، حيث يوجد شيء يرضي أذواق الجميع.

الوقت: الساعة الواحدة ظهراً

المكان: سيتي ووك بوليفارد، مبنى 14

السعر: 180 درهماً للشخص الواحد

لحجز مكانك، يُرجى التواصل مع محمد منصور وجيراردو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو رقم الهاتف 058 5694599

· “بوتشا ستيك هاوس آند غريل”

استمتع بقائمة مأكولات محددة مؤلفة من 3 أطباق، شاملة مشروب غازي مقابل 170 درهماً للشخص الواحد. اجعل يومك غنياً بالبهجة وتناول المأكولات اللذيذة والأطباق الرائعة وانغمس في تجربة لا تُنسى مع قائمة مأكولات “بوتشا” المتميّزة اللذيذة.

المكان: سيتي ووك، دبي

السعر: 170 درهماً للشخص الواحد

لحجز مكانك، يُرجى التواصل معنا عبر رقم الهاتف 04 343 1157

“ ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس”

استمتع بأوقات التخفيضات من الساعة 4 عصراً كل يوم من الإثنين إلى الخميس. يقدم “فراتيلي لا بافولا” في “يوم السيدات” خصماً بنسبة 25% عند إنفاق 150 درهماً كحد أدنى لشخصين أو أكثر من الاثنين إلى الخميس. يتوفر الغداء أيضاً مقابل 90 درهماً مع قائمة مأكولات خاصة.





ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس”، دبي



04 430 3497

· “إيتالي آت ذا بييتش ”

توجه إلى “إيتالي آت ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس”، للاستمتاع بتجربة طعام خاصة مع مشروب منزلي مجاني عند طلب وجبة. إنها الطريقة المثالية لإضفاء القليل من الأشياء الرائعة إلى أي وجبة من دون تكلفة إضافية. لكن المسألة في “إيتالي” لا تتعلق فقط بالطعام، فهذا المطعم يقدم أيضاً للزوار تجربة تثقيفية فريدة حيث يمكن للجميع التعرف على التاريخ والأصول والأشخاص الذين يقفون وراء المكوّنات المُستخدمة. انغمس في ثقافة المأكولات مع جلسات التدريب الأربع الخاصة المناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك دروس الطهي وورش التعرف إلى المشروبات المنزلية ودروس إعداد الكوكتيلات، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالأطفال.

للحجز، يُرجى التواصل التاصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال عبر رقم الهاتف 04 561 1185

أو الاتصال عبر رقم الهاتف 04 561 1185 ملاحظة مهمة: مطلوب حضور ما لا يقل عن 4 أشخاص لعقد جلسة التدريب

مطعم “فينسي”

استفد من “أوقات التخفيضات” واحصل على خصم 30% على فاتورتك اعتباراً من الساعة 3 بعد الظهر ولغاية الساعة 6 مساءً كل يوم من الإثنين إلى الخميس. استمتع بالمشروبات والوجبات الخفيفة المفضلة لديك بسعر مخفض خلال هذا الوقت. لا تفوت هذه الصفقة الرائعة!

التاريخ: من الإثنين إلى الخميس

الوقت: الساعة 3 بعد الظهر

المكان: ” ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس”، دبي

لحجز مكانك، يُرجة الاتصال على رقم الهاتف 04 554 2050

· “فينسي دولسي”

هل تبحث عن صفقة رائعة لتستمتع بها مع أصدقائك وعائلتك؟ لا تنظر إلى أبعد من عرض “أوقات التخفيضات” الترويجي في “فينسي دولسي” كل يوم من الاثنين إلى الخميس خلال “مهرجان دبي للمأكولات” حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم 30% على إجمالي الفاتورة.

التاريخ: كل يوم من الإثنين إلى الخميس

الوقت: من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساءً

المكان: ” ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس”، دبي

لحجز مكانك، يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 04 554 2050

· “هاريكاينز غريل آند بار”

احصل على خصم مقطوع بنسبة 20% على أي عملية شراء مع هذا العرض عند تناول الطعام في “هاريكاينز غريل آند بار” خلال مهرجان دبي للمأكولات.

المكان: “بافيليون” في ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس”، دبي

لحجز مكانك، يُرجى الاتصال عبر قم الهاتف 04 386 1613

· “بيتزاريا دا ميكليه”

انضم إلى جلسة تدريب على إعداد البيتزا الإيطالية في 4 مايو عند الساعة 5 عصراً وتعلم كيفية تحضير البيتزا الإيطالية الأصيلة من الصفر! سوف يقوم الطاهي الذي يتمتع بخبرة عريقة في “بيتزاريا دا ميكليه” بإرشاد المشاركين خلال كل خطوة من العملية، بدءاً من إعداد العجين المثالي إلى اختيار المكونات الطازجة وصولاً إلى الحصول على الطبقة المقرمشة واللذيذة. إنها تجربة مثالية لمحبي البيتزا على اختلاف مستوياتهم ومهاراتهم. لا تفوت هذه الفرصة لتصبح صانع بيتزا محترف!