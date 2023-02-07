تحرص “سيتي ووك“، وجهة التسوق المتميّزة بتصميمها المُلهم الذي تشرف شركة ميريكس للاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول على إدارتها، على تنويع عروض نمط الحياة التي تلائم الجيل القادم من المتسوقين الشباب النشطين المفعمين بالحياة مع استقبالها متجرين للعلامتين التجاريتين “لولوليمون” و”أديداس” الشهيرتين بصناعة الملابس الرياضية، وذلك في الربع الثالث من العام 2023.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه مع الأخذ في عين الاعتبار مزيج المستأجرين الجديد في “سيتي ووك“، فإن ذلك بات يمثّل التحوّلات التي تشهدها رغبات وسلوكيات الزوار الشباب الذين يبحثون عن علامات تجارية شاملة تتناسب مع شخصياتهم وأسلوب حياتهم وأهدافهم. ومن هذا المنطلق، فإن افتتاح هذين المتجرين في هذه الوجهة الراقية، سوف يلبّي الطلب الكبير على منتجات الملابس الرياضية وملحقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد أظهرت دراسة حديثة أصدرتها “جلوبال داتا”، أنه من المتوقع أن ينمو سوق الأزياء الرياضية العالمي بما نسبته 25 في المئة ليصل إلى 551 مليار دولار بحلول العام 2025، وتحوّلت الملابس الرياضية من مجرّد كونها مستلزمات تُستخدم في قاعات الألعاب الرياضية والملاعب لتصبح خياراً مريحاً وبعيداً عن الرسميات باعتبارها أزياء شبابية تلبّي احتياجات الجيل الصاعد، في حين يواصل الكثيرون العمل من المنزل في بعض الأحيان. ويكشف تقرير “جلوبال داتا” الذي حمل عنوان “سوق الملابس الرياضية العالمي 2020 – 2025” أيضاً، أن الأزياء الرياضية سوف تشهد ازدياداً في انتشارها حيث قال 55 في المئة من المستهلكين الذي شملهم الاستطلاع إنهم يرتدون هذا النوع من الملابس لكونها أكثر من مجرّد مستلزمات لممارسة الأنشطة الرياضية1.

ومن شأن استثمار دبي المتواصل في القطاعات المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة والرفاهية، أن يعزز الأنشطة الرياضية على مستوى المنطقة. ومن هذا المنطلق، شهد “تحدّي دبي للياقة” في دورته للعام 2022، مشاركة أكثر من 2.2 مليون مقيم في الإمارات في فعاليات تُعنى بالأنشطة الصحية وتحسين لياقتهم البدنية. فقد انضم على مدار السنوات الست الماضية إلى هذا النشاط، المزيد من العلامات التجارية ووجهات البيع بالتجزئة بما ذلك “سيتي ووك”، وذلك بهدف دعم هذه المبادرة وازدهار هذه البيئة الحيوية الحاضنة.

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميريكس للاستثمار “يتيح النمو السريع لسوق الأزياء الرياضية العالمية جنباً إلى جنب مع رؤية دبي الهادفة إلى بناء مجتمع نشط، فرصة مثالية لتوسيع نطاق هذا القطاع من خلال العلامات التجارية الشبابية والتي تتحلّى بالوعي مثل أديداس ولولوليمون في سيتي ووك. وفي هذا الإطار، قد أدّى افتتاح الجامعة الكندية في وجهتنا المتألقة، إلى تعزيز التركيبة السكانية للزوار لتشمل جيل الشباب الباحث عن منحى يمثل أسلوب حياة يتميّز بالنشاط والحيوية على أفضل وجه. إن هذه التوليفة من البيع بالتجزئة تتيح لنا تقديم عروض معاصرة تلبّي تطلعات الجيل الجديد من المتسوقين”.

وسوف يتم افتتاح متجر “لولوليمون” التي تراعي مجموعاتها من الملابس الخاصة باليوجا والتمارين الرياضية والجري أحدث معايير الاستدامة، والتي سوف تُعرض على رفوفه بما يتناسب مع تطلعات هواة اللياقة البدنية الذي يراعون المتطلبات البيئية. وإلى جانب التزامه بمستقبل أكثر صحة وإشراقاً، فإن هذا المتجر سوف يوفر أيضاً أنشطة مجتمعية وتجارب لياقة بدنية فريدة من نوعها لزوار “سيتي ووك“. أما “أديداس” فإنها ستوفر للعملاء تجربة غامرة بالأجواء التي تتمحور حول المستهلك من خلال تجربة بيع بالتجزئة معززة تكنولوجياَ وتتسم بتوفير أرقى معايير الاستدامة.

ومن جهة أخرى، فإن انضمام خمسة استوديوهات جديدة تُعنى بالمحافظة على الصحة واللياقة البدنية إلى مئات المحلات التجارية والمطاعم والأنشطة الترفيهية المتميزة، سيلبي الطلب المتزايد على متطلبات الرفاهية الشخصية والمتنوعة التي تحظى بإعجاب عشاق اللياقة البدنية. وبالإضافة إلى ” Boost” و” Pro Athletes Clubhouse”، فإن الباحثين عن التمتع بصحة أفضل وعن الأنشطة الجسدية سوف يجدون بحلول منتصف العام 2023، المزيد من خيارات ممارسة اللياقة في كل من: “Fitness Zone” و”Helt Gym” و”PHY Club” و”Fred Astaire Dance Studio”.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.citywalk.ae. ابقوا على اطلاع دائم بالعروض الجديدة والفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر: @CityWalkDubai