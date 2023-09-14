شهد معرض “سيتي سكيب” العالمي في ختام فعالياته استثمارات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160 ألف زائر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة “تحالف” فيصل الخميسي، أن إلى التأثير المباشر للمعرض من خلال حجز أكثر من 3,800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3,800,000,000 ريال، فيما بلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94,500,000 ريال، مبيناً أن طلبات التسجيل للعام المقبل تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي.

ويعد معرض سيتي سكيب العالمي أكبر معرض عقاري في العالم، حيث قدمت المملكة النسخة الاستثنائية منه باستثمارات تجاوزت 110 مليارات.

اختتم المعرض “سيتي سكيب” العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من شركة تحالف “إحدى شركات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل”.

وأشار “الخميسي” أن جميع المستهدفات الطموحة لمعرض سيتي سكيب العالمي ما كانت لتحدث لولا الإلهام الذي زرعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد .

وأكد أن شركة تحالف مستمرة في جذب أحداث عالمية مثل (سيتي سكيب، وبلاك هات)، وإطلاق علامات سعودية جديدة مثل (ليب) وخمس فعاليات أخرى خلال العامين المقبلين سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، مقدماً الشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالوزير ماجد بن عبدالله الحقيل و النائب المهندس عبدالله بن محمد البدير.