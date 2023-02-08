خلال أسابيع.. سيتمكن السعوديون من التسجيل في أكبر ضاحية سكنية بالرياض

أكد تقرير مساء أمس الثلاثاء أن الشركة الوطنية للإسكان؛ الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، ستطلق “قريباً جداً” أكبر ضاحية سكنية في الرياض وعموم المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

وقال التقرير إن ضاحية الفرسان ستضم 50 ألف وحدة سكنية وستتسع لنحو 250 ألف نسمة، وحجم هذا الحي سيكون كبيراً جداً داخل مدينة الرياض شمال طريق الملك سلمان.

وأضاف أن التقديم عليه سينطلق خلال أسابيع دون أن يحدد موعداً أكثر دقة.

وكانت الشركة الوطنية للإسكان أعلنت، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، عن إطلاق أكبر مشروع سكني في المملكة يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية في مشروع #ضاحية_الفرسان والمرحلة الثانية من مشروع #ضاحية_خزام في #الرياض لتوفير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية.

ويأتي المشروع امتداداً لدعم وجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60 بالمئة عام 2020 لتصل إلى 70 بالمئة في 2030، ودعم مستهدفات مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري.