الإمارات، سيتلر أول برنامج لتحديث البناء والتصميم الداخلي في المنطقة

أطلقت سيتلر، شركة تجديد وترميم المنازل والمكاتب والمتاجر في دبي، تطبيقاً جديداً في دولة الإمارات يهدف إلى إنجاز عمليات تجديد وترميم المساحات الخاصة من خلال إدارة وتخطيط وتصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية بسهولة تامة.

وقال تيمور فاليتوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركة سيتلر: “تتضمن خدماتنا التي نوفرها من خلال هذا التطبيق الاستثنائي الترميم الكامل، بدءاً من عملية التصميم وصولاً إلى تجهيز المساحات بالمفروشات. فإذا رغب العميل بإجراء عملية تجديد، يمكنه تزويدنا بمتطلباته المفصلة من خلال التطبيق والبدء بعملية التنفيذ إلى جانبنا، حيث يتمحور عملنا حول توفير نقطة وصل للعملاء حتى لا يضطروا للتواصل مع المقاولين والمصممين بأنفسهم. ما عليهم سوى التنسيق مع أحد مدراء المشاريع لدينا في سيتلر الذي سيساعدهم على تسهيل العملية”.

ويمكن للعملاء، من خلال استخدام تطبيق سيتلر المجاني بالكامل، تعقب حالة الإصلاحات عن بعد عن طريق التصوير الذي يقدمه التطبيق على مدار الساعة، والتحكم بجميع مراحل الترميم وطرح الأسئلة ومراقبة سير العمل مباشرةً من الموقع عن طريق خاصية الرؤية الحاسوبية.

وتابع فاليتوف: “هدفنا أن نكون الخيار الأول للعملاء عند الحاجة لأي شكل من أشكال تجديد المساحات وترميمها. يقصدنا بعض العملاء أحياناً لخدمات بسيطة مثل تغيير الأثاث الذي يشكّل جزءاً مهماً من أي عملية تجديد، حيث نساعدهم على اختيار المتعهد/المصمم الداخلي بناءً على تجربتهم ومشاريعهم السابقة وجودة خدماتهم واختيارهم للديكور. ونحرص على تبسيط العملية لجميع المعنيين بالمشروع.

وأضاف فاليتوف: “نتبع المنهج الشخصي في العمل، حيث نستلم كل مشروع بمهنية تامة وأعلى درجات الاهتمام. ويحرص مصممونا على تسجيل جميع متطلبات العميل واقتراح كيفية تطبيقها بالطريقة المثالية بحسب خبرتهم لتزويدهم بأفضل النتائج الممكنة.

وتركز سيتلر حالياً على دبي نظراً للنمو المستدام في سوق العقارات في الإمارة خلال السنوات العشرين الماضية، حيث لم يتجاوز عدد الوحدات السكنية في دبي 500 ألف عام 2015 ليتضاعف هذا الرقم في عام 2022 إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية. ويعتقد فاليتوف أن هذه المنازل ستحتاج للتجديد في وقتٍ ما. وهنا يأتي دور سيتلر للتدخل.

واختتم فاليتوف حديثه بالقول: “تتلخص رؤيتنا بتحقيق النمو على الصعيد العالمي بحيث يصل رصيدنا إلى 500 ألف أو مليون متر مربع في عام 2027 مع استلام المشاريع بجميع أحجامها بدون أي قيود أو حدود.