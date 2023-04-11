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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فيديو: سيباستيان من ألمانيا ومحمد من السعودية.. وإجراءات شراء سيارة أيهما أسرع؟

يظهر أحمد الشقيري مواطناً سعودياً اسمه محمد وآخر ألماني اسمه سيباستيان والفرق بين إجراءات نقل ملكية السيارة في المملكة وألمانيا

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المواطن السعودي محمد يقوم بإجراءات نقل ملكية سيارته وهو يحتسي الشاهي

نشرت قناة إم بي سي (MBC) السعودية أمس الإثنين تقريراً طريفاً يظهر الفرق بين إجراءات مبايعة السيارات في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوربي والمملكة العربية السعودية التي تتسارع خطواتها باتجاه أتمتة جميع معاملاتها الحكومية.

ويظهر في التقرير، ومدته 1:17 دقيقة، المذيع الشهير أحمد الشقيري وهو يقول إن سيباستيان في ألمانيا ومحمد مواطن في السعودية اشتريا كلاً منهما سيارة ويرغبان في نقل ملكيتها، ما هو الفرق في الإجراءات بين البلدين؟

الفرق بين محمد وسيباستيان

ويقول سيباستيان “لكي تنقل ملكية سيارة في ميونخ -أغنى مدن ألمانيا- يجب أن تأخذ يوم عطلة”.

بينما محمد يجري ذات المعاملة إلكترونياً وهو جالس في منزله ويحتسي الشاهي (الشاي) خلال نصف ساعة حيث يمكنه نقل الملكية والشراء والتأمين ونقل الملكية.. أي جميع المعاملات المطلوبة.

في حين يضطر سيباستيان إلى أن يذهب إلى مكتب متخصص في تسجيل السيارات ويأخذ الأوراق ويأخذ دوراً ورقماً ويذهب شخصياً كي ينقل الملكية لأن الدوائر الحكومية في ألمانيا لا تعمل في العطلة الأسبوعية، لذلك فإن سيباستيان مضطر أن يأخذ إجازة يوم لإتمام المعاملة الحكومية.

وقال أحمد الشقيري “نحن نعرف هذا الشيء (الروتيني) لأنه كان في الماضي يجري في السعودية قبل التحسينات التي طرأت مؤخراً كي نتذكر أن الأمر تحسن كثيراً.. إلى اليوم في ألمانيا يجب على المواطن أن يأخذ يوم إجازة كي ينقل ملكية سيارته الجديدة”.

إجراءات معاملة نقل ملكية السيارة بين ألمانيا والسعودية
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