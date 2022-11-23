سياسيون وفنانون يهنئون المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين

جاء فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام العديد من المشاهير بتقديم التهنئة للأخضر على الفوز والأداء الجيد.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، هنأ المنتخب السعودي على فوزه، وقال في تغريدة على “تويتر“: “كل التهنئة للمنتخب السعودي على فوزه المستحق على الأرجنتين.. أداء رائع وروح عالية شرفت الرياضة العربية.. وأسعدت الجماهير العربية.. نتمني توالي الانتصارات العربية في البطولة”.

كل التهنئة للمنتخب السعودي علي فوزه المستحق على الارجنتين. أداء رائع وروح عالية شرفت الرياضة العربية..وأسعدت الجماهير العربية. نتمني توالي الإنتصارات العربية في البطولة.#المنتخب_السعودي #السعوديه_الارجنتين #مونديال_قطر_2022 #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/uvWMFnwS2O — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) November 22, 2022

الملكة “رانيا العبد الله” ملكة الأردن هنأت المنتخب السعودي بالفوز وألداء الجيد وكتبت على حسابها على تويتر “مبارك الفوز للسعودية وأهلها.. أبدعتوا”

مبارك الفوز للسعودية واهلها! أبدعتو! — Rania Al Abdullah (@QueenRania) November 22, 2022

وعلى الصعيد الفني، فقد أعرب الفنان السعودي “عبد المجيد عبد الله” عن سعادته الغامرة بفوز المنتخب السعودي، وكتب على صفحته على تويتر: “لحظة للتاريخ .. مليون مبروك لكل سعودي وعربي فوز منتخبنا على الأرجنتين في كأس العالم.. شكرا يا أبطال على عزيمتكم وفوزكم شرفتونا وفرحتونا.. ودوما منصور يا الأخضر“

لحظة للتاريخ .. مليون مبروك لكل ⁧#سعودي⁩ وعربي فوز منتخبنا ع الارجنتين في ⁧#كاس_العالم⁩ #2022 شكرا يا ابطال ع عزيمتكم وفوزكم شرفتونا وفرحتونا..ودوما منصور يا الاخضر ⁧#قدام_يالاخضر pic.twitter.com/NW5F9xxf0p — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 22, 2022

الفنان المصري “نبيل الحلفاوي” المعروف عنه ولعه بكرة القدم كتب على صفحته بموقع تويتر قائلا: ” ألف تحية.. لأبطال السعودية.. شرفتونا، ورفعتوا راسنا”.

ألف تحية.. لأبطال السعودية 👍👍👏👏👏👏 شرفتونا ورفعتوا راسنا. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 22, 2022

الفنان اللبناني “راغب علامة” المتواجد في السعودية لإحياء حفلات في موسم الرياض، أبدى سعادته الكبيرة بفوز الأخضر وغرد على تويتر قائلا: “مبروووووووووووووك السعودية.. الفريق العربي السعودي قدّم مباراة عالمية بمستوى البطولة عن جدارة، ويبشرنا بآمال كبيرة على مستوى كأس العالم ..مبروك لكل الدول العربية هذا التميز وتحقيق أول حلم في كأس العالم، ١٠٠٠٠ مبروك”

مبروووووووووووووك #السعودية

الفريق العربي السعودي قدّم مباراة عالمية بمستوى البطولة عن جدارة'

ويبشرنا بآمال كبيرة على مستوى كأس العالم

مبروك لكل الدول العربية هذا التميز وتحقيق اول حلم في كأس العالم

١٠٠٠٠ مبروك 👏👏👏👏🙏 — RaghebAlama (@raghebalama) November 22, 2022

الفنان المصري “عمرو سعد” نشر صورة للاعبي المنتخب السعودي، عبر صفحته على انستجرام، وقال: “حلم ملايين المصريين بيتحقق، بأقدام لاعبي منتخب السعودية الرجالة، قلوب المصريين لم تغب عن كأس العالم”.

الفنان المصري “أحمد السعدني” كتب على صفحته بموقع تويتر :”ألف مبروك للمملكة العربية السعوديه وشعبها الغالي الفوز التاريخي للأخضر على المنتخب الأرجنتيني، حقيقي فرحتونا وشرفتونا وبالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله”.

الف مبروك للمملكة العربية السعوديه و شعبها الغالي الفوز التاريخي للاخضر علي المنتخب الارچنتيني حقيقي فرحتونا و شرفتونا و بالتوفيق في ما هو قادم ان شاء الله #السعوديه_الارجنتين — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) November 22, 2022

أما الفنان الكوميدي المصري “محمد هنيدي” فعبر عن سعادته بالإنجاز السعودي، قائلًا عبر صفحته على تويتر: “الله الله.. التاريخ بيتكتب من جديد، السعودية فخر العرب اليوم، الله أكبر مبروك لكل سعودي ولكل عربي”.

الله الله الله التاريخ بيتكتب من جديد

السعودية فخر العرب اليوم

الله اكبر

مبرووووووك لكل سعودي ولكل عربي pic.twitter.com/0f4CzVYNlH — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 22, 2022

الفنانة اللبنانية “سيرين عبد النور”، غردت عبر حسابها على تويتر قائلة: “فرحتونا يا أبطال”. مع نشرها صورا من المباراة.

كما عبر الفنان المصري صلاح عبد الله عن فرحته العارمة بالفوز السعودي قائلا “الكرة الأرضية مبهورة بك يا سعودية، والمعمورة بك فخورة”.

من قلبي فرحان لحبايبي👇 pic.twitter.com/mMg6ZqGBmI — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 22, 2022

كانت المباراة قد شهدت إصابة اللاعب “ياسر الشهرانى” إثر اصطدامه بحارس المنتخب “محمد العويس“، ويعاني الشهراني من كسر في الفك والجهة اليسرى من الأسنان ونزيف داخلي.

وقد ظهر الشهرانى في فيديو مقتضب طمأن الجمهور السعودي على حالته الصحية، مطالبًا إياهم بالدعاء له، ومهنئا في الوقت ذاته بفوز زملائه على منتخب الأرجنتين.

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022