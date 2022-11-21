سيارتك ستعيش أطول.. 9 أمور بسيطة عليك مراجعتها بنفسك

يسعى جميعنا للحفاظ على سيارته بحالة جيدة تحقق له معايير الرفاهية والأمان في آنٍ واحد، ما يستلزم منك القيام بالصيانة الدورية للسيارة لدى الشركة المصنِّعة أو وكيلها.



وإضافة للخطوات الأساسية من عمليات التأمين والصيانة الدورية هناك 9 أمور بسيطة عليك مراجعتها مرة واحدة كل شهر على الأقل للحفاظ على عمر أطول لسيارتك بحالة جيدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الصيانات غير الدورية والإصلاحات.

راجع هذه الأمور..

بنفس أهمية عمليات المراجعة والصيانة الروتينية والمراجعة الظاهرية اليومية لمدة دقيقة واحدة لسيارتك قبل قيادتها، ستحتاج أن تغطي قائمة المراجعة الشهرية بنفسك 9 أمور مهمة لسيارتك أوضحها موقع “كندا دريف” ” canadadrives.ca” المتخصص في السيارات على النحو التالي:

• زيت المحرك.

• سوائل المبرد والتجمد والتوجيه وسوائل الإرسال.

• بطارية.

• الإطارات.

• مرشحات الهواء والمقصورة.

• شمعات الإشعال (شماعات الاحتراق)

• أحزمة.

• ماسحات الزجاج الأمامي.

• تحقق من ضوء المحرك.

لن تحتاج دفع أموالك للميكانيكي

من المهم اتخاذ تدابير وقائية مع صيانة منتظمة لسيارتك، خاصة إذا كنت تقود سيارة تعتبر “قديمة” وفقًا لمعايير اليوم.



وإذا كنت ترغب في توفير المال فستساعدك قائمة مراجعة صيانة السيارات الخاصة بك على ضمان تغطية جميع قواعدك عندما يحين الوقت لركل الإطارات.

وإلى جانب طول العمر، فإن الحفاظ على أي سيارة في حالة جيدة مع إجراءات الصيانة القياسية يزيد أيضًا من السلامة. عندما تعمل السيارة بسلاسة وتؤدي على النحو الأمثل، ليس هناك ضغط أقل على محرك سيارتك والمكونات الأخرى، فلن يتم إعاقة قدرتك على القيادة من خلال مركبة معرَّضة للمخاطر.

الحفاظ على قائمة مراجعة صيانة السيارات الشهرية لن يجنِّبك فقط التصادمات أو الحوادث المحتملة، ولكن يمكن أن يساعدك لحيازة سيارتك المفضلة لعمر أطول وتوفير اموالك.



بسهولة وبنفسك



ولتبسيط الأمور عليك نوضح لك كيف تقوم بمهام بسيطة وبطريقة يدوية وبصرية لصيانة سياراتك وفقا للقائمة السابقة التي أوردها ” canadadrives.ca:

• يمكنك دائمًا التحقق من مستويات الزيت باستخدام مقياس العمق، وفي السيارات الحديثة هو مقياس إلكتروني، كذلك إذا تحول لون الزيت للأسود فقد حان الوقت لتغيير زيت محركك.

• تعمل السيارات على عدة سوائل، المبرد والتجمد والتوجيه أو سوائل الإرسال أو سائل المكابح، ويمكنك التحقق منها يدويًا بنفسك بسائل غسيل الزجاج الامامي، والذي يمكن أن ينفد بسرعة في فصل الشتاء، كما أنه من السهل جدًا إعادة ملئه.

• تعتبر بطاريات السيارات جزءًا لا يتجزأ من تشغيل سيارة جيدة، وعليك مراجعة بطارية سيارتك إذا كنت بحاجة للاستبدال فلا تتأخر في عمل ذلك.

• يتطلب ضغط الإطارات دائمًا بعض المراجعة، ويمكن للسير البسيط بالسيارة يرشدك إلى ما إذا كان الضغط لأي من الإطارات الأربعة أقل مما ينبغي.

• يمكن أن تشير رائحة غريبة أو غير طبيعية في المقصورة إلى وجود انسداد في المرشحات وعليك حينها محاولة رفعه، فقد حان الوقت لاستبداله.

• عندما تتحقق من سدادات الإشعال الخاصة بك يجب ألا يكون القطب والطرف أسود وإذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى تنظيفه أو استبداله.

• في مسّاحات الزجاج الأمامي بمجرد أن تلاحظ بقايا المياه التي تتجول على الزجاج الأمامي مع كل تشغيل فقد حان الوقت لتبديلها، ويمكنك دائمًا محاولة مسح المطاط باستخدام منشفة لمعرفة ما إذا كان ذلك يُحسِّن الأداء.

• عندما يظهر ضوء فحص المحرك في لوحة العدادات في سيارتك فهو يعني وجود مشكلة ما في السيارة، وعليك اتخاذ تدابير وقائية سريعة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.