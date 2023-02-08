سيارة فارهة وعاملة وسائق لطفلين سعوديين بعد شكوى والدتهما

قضت محكمة سعودية في منطقة المدينة المنورة بإلزام مواطن سعودي بتأمين سيارة فارهة موديل سنة 2023 قيمتها أكثر من 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وعاملة منزلية وسائق خاص ودفع رسوم دارستهما في مدرسة خاصة والاشتراك بتأمين طبي من الفئة العالية بالإضافة إلى دفع ثلاثة آلاف ريال (800 دولار) شهرياً أجور كهرباء وإنترنت.

وجاء ذلك، بحسب صحيفة “الوطن” السعودية، بعد أن تقدمت مواطنة بلائحة لمحكمة الاستئناف بنفقة الأغنياء اعتراضاً على حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية (الأقل درجة)، طالبة في اعتراضها إلزام والد الطفلين بتوفير نفقات سكن وعاملتين وسائق ومصاريف كهرباء ومدارس وتأمين طبي وسيارة لطفليه، وعلى النحو الذي يتناسب مع ملاءته المالية.

وكان وكيل المدعى عليه (الزوج) تحفظ على مدى ملاءة موكله المالية، وعده أمراً خاصاً، ما دفع المحكمة إلى مخاطبة البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة وهيئة سوق المالية للتحقق من الملاءة المالية.

وتوج حكم المحكمة الذي صدر مطلع الأسبوع الماضي بالصيغة التنفيذية ومضمونها “يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة”.

ولم تذكر الصحيفة معلومات إضافية عن الزوج إلا أنه ربما يكون رجل أعمال سعودي نظراً لمخاطبة المحكمة للبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية السعودية.