سيارة شاومي تكتسح تسلا بأكثر من 200 ألف طلب مسبق للشراء

أشارت رويترز أن الطلبات الأولية القوية بشكل استثنائي على سيارة شاومي الرياضية الكهربائية YU7 (المتاحة للشراء في هونج كونج) ساهمت بقفزة رفعت أسهم الشركة الناشئة في قطاع السيارات إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة، وأثارت تكهنات بأن تيسلا (المتاحة للشراء في هونج كونج) قد تضطر إلى خفض الأسعار للرد. ويقل سعر سيارة شاومي YU7 الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بنسبة 4% من سعر موديل Y من تيسلا في الصين طلبات شراء سيارة YU7 تصل إلى 200 ألف سيارة في 3 دقائق. و يصل مدى سيارة YU7 إلى 835 كيلومترًا قبل نفاذ بطاريتها وحاجتها لإعادة الشحن، مقارنةً بـ 719 كيلومترًا لسيارة تسلا موديل Y .

وكشفت شاومي الصينية للسيارات الكهربائية والهواتف الذكية، يوم الخميس، عن سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الجديدة YU7، وهو 35,364 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بنسبة 4% تقريبًا من سعر موديل Y من تيسلا، مما يزيد من صعوبة المنافسة مع الشركة الأمريكية في أكبر سوق سيارات في العالم. وتلقت الشركة 289 ألف طلب على سيارة يو واي 7- YU7 – وهي ثاني سيارة فقط من إنتاجها، والتي يقل سعرها عن سعر سيارة تيسلا موديل Y بنحو 4% – في أول ساعة من طرحها للبيع، وفقًا للرئيس التنفيذي لي جون. كان هذا أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى سيارة السيدان الكهربائية SU7 التي تم إطلاقها في مارس من العام الماضي، وتجاوز بسهولة توقعات السوق التي بلغت حوالي 100 ألف طلب. وقال محللون إن سيارة تيسلا موديل Y، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في الصين، من المرجح أن تفقد المزيد من حصتها السوقية. ومن شأن ذلك أن يزيد الطين بلة بالنسبة لشركة صناعة السيارات الأمريكية التي فقدت أرضيتها بشكل مطرد أمام شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية التي استحوذت على المستهلكين بنماذج جديدة أنيقة. على سبيل المثال، تجاوزت مبيعات هاتف شاومي SU7 مبيعات سيارة تسلا موديل 3 في الصين شهريًا منذ ديسمبر.

ارتفعت أسهم شاومي بنسبة 8% في التعاملات المبكرة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكنها قلصت مكاسبها لاحقًا لتصل إلى 3%. ارتفعت أسهم شركة شاومي بأكثر من 70% حتى الآن هذا العام، لتصل قيمة الشركة المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة المنزلية إلى ما يقارب 200 مليار دولار، مما يجعلها أفضل أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أداءً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقًا لبيانات بورصة لندن (LSEG).