سيارة بوجاتي البالغ ثمنها 5.2 مليون دولار لأول مرة في الشرق الأوسط

يؤكد حضور دبليو 16 ميسترال (W16 Mistral ) من بوجاتي في دبي على أهمية المنطقة عندما يتعلق الأمر بهذه السيارات الخارقة. وتشكّل هذه السيارة جزءًا أساسياً وهاماً من تاريخ العلامة التجارية، خصوصاً مع الظهور الأخير على الطريق لمحرّك W16 الذي ميَّز كل سيارات بوجاتي منذ طراز فيرون عام 2005.

يتم عرض W16 Mistral في صالة بوجاتي الإمارات التابعة لشركة “الحبتور للسيارات”

تقوم “الحبتور للسيارات” ببيع وصيانة السيارات بالنيابة عن بوجاتي منذ 2006

تم منح “الحبتور للسيارات” لقب “شريك بوجاتي للتميُّز في الخدمات” سنة 2013

وقال كوستاس بساريس، المدير الإقليمي لشركة بوجاتي في الشرق الأوسط وآسيا:

“تُعتبَر شبه الجزيرة العربية أحد أسواق المبيعات الأساسية بالنسبة إلى بوجاتي، وهي تُمثِّل حوالي ربع الطلبات التي نستلمها على سيارة تشيرون. كما تضم الإمارات العربية المتحدة الأسطول الأضخم من سيارات بوجاتي فيرون في العالم، مع وجود أكثر من 50 سيارة منها في الدولة. فمستويات الحماسة العالية والشغف الكبير في الشرق الأوسط بالسيارات الرياضية الخارقة من مولسايم، بما فيها سيارتنا الرودستر الأبرز دبليو 16 ميسترال، تُعدّ استثنائية بالفعل.”

ولقد تم عبر سيارة الرودستر الأسرع على الإطلاق من بوجاتي العمل بعناية دقيقة على:

موازَنة مزايا الديناميكا الهوائية والديناميكا الحرارية لتوفير سيارة قادرة على تحقيق سرعات لا تُقارَن

المحافَظة على جمال التصميم غير المتأثّر بمرور الزمن

جرى تصميم الأضواء الأمامية بشكل مُعقَّد مع سطح ثلاثي الأبعاد يعمل كعنصر مساعد في الديناميكا الهوائية للسيارة بهدف استدراج الهواء من خلال الضوء ثم إلى خارجه عبر قوس العجلة لتحسين الجر الإيروديناميكي

يولد محرك دبليو 16 ميسترال المتميّز قوّة قدرها 1,600 حصاناً

توفر السايرة أداءً لا يشبه شيئاً لدى أي سيارة أخرى بسقف مفتوح

تتألّق السيارة عبر تصميمها وهندستها، حيث إنها متطوّرة جداً بهذين المجالَين

المقصورة الأحادية الحالية لا تتميّز فقط بكونها مقطوعة ببساطة فوق أعمدة لإتاحة الحصول على التصميم الجديد بالسقف المفتوح، بل بأنها قد أعيدت هندستها وصياغتها لابتكار مظهر جانبي مصقول أكثر دون المساوَمة على الأداء

سيتم صنع 99 سيارة فقط من دبليو 16 ميسترال، ويبلغ السعر الصافي للسيارة 5 ملايين يورو، مع بدء تسليم السيارات في العام 2024. وقد تم بيع كامل مجموعة الإنتاج حتى الآن.