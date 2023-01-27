سيارة أودي التجريبية.. أعلى مستويات الأداء من أجل أسلوب الحياة النشط على الطرق الوعرة والممهدة

كشفت أودي النقاب عن أحدث سيارة ضمن سياراتها التجريبية المستقبلية – والرابعة ضمن سلسلة السيارات التجريبية – وهي سيارة Audi activesphere التجريبية. فبعد الإعلان عن سيارة Audi skysphere رودستر في العام 2021، وسيارتي Audi grandsphere صالون و Audi urbansphere التجريبيتين في أبريل 2022، ظهرت الآن، وللمرة الأولى، سيارة Audi activesphere كروس أوفر كوبيه ذات الأربعة أبواب بتصميم متغير الهيكل.

يبلغ طول السيارة ذات التصميم الأنيق 4,98 متراً، وهي أكثر من مجرد سيارة رياضية فاخرة، حيث تتميز بخلوص أرضي كبير، وعجلات ضخمة قياس 22 بوصة تبرز قدراتها المخصصة للطرق الوعرة. ويمكن أن يتحول الجزء الخلفي من السيارة إلى صندوق أمتعة مفتوح (“الجزء الخلفي النشط”) بلمسة زر، لكي يصبح مثالياً لحمل أدوات الترفيه.

من خلال الجمع بين الأضداد في تناغم مثالي، تؤكد سيارة Audi activesphere التجريبية على ملاءمتها للاستخدامات اليومية المتعددة، بفضل منظومة الحركة ونظام التعليق الذي يمنحها أعلى مستويات الديناميكية على الطرق الممهدة والوعرة على حد سواء، من أجل تعزيز متعة القيادة. وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في مزيد من الاسترخاء خلال الرحلة، توفر السيارة إمكانية القيادة الذاتية. كما تتميز السيارة الكوبيه بالأناقة والديناميكية الفائقة، حيث تمتاز بالأبعاد والخطوط الكلاسيكية، ولكن في غضون بضع ثوانٍ فحسب، تتحول إلى سيارة بيك أب، مع مساحة تكفي لحمل دراجتين كهربائيتين في صندوق الأمتعة.

تم ابتكار وتصميم السيارة التجريبية في استوديو أودي للتصميم في ماليبو، حيث يقف مدير الاستوديو جايل بوزين وفريقه المبدع وراء هذا المشروع. وقال جايل عن السيارة: “تُعد سيارة Audi activesphere التجريبية فريدة من نوعها، فهي نوع جديد من سيارات كروس أوفر يجمع بشكل ذكي بين أناقة طرازات سبورتباك من أودي والاستخدامات العملية لسيارات SUV وقدرات السيارات المخصصة للطرق الوعرة”.

بفضل منظومة الحركة الكهربائية وتقنية الشحن السريع التي تتيحها منصة “بريميوم بلاتفورم إليكتريك” (PPE)، يمكن لسيارة Audi activesphere التجريبية قطع مسافة تزيد عن 600 كم قبل الحاجة للشحن، مع تقليل الفترة المستغرقة في الشحن السريع بفضل نظام الشحن بتقنية 800 فولت، ما يساعد السيارة على الجمع بين الاستدامة وديناميكية القيادة والقدرة على قطع المسافات الطويلة قبل الحاجة للشحن وبلا أي انبعاثات على الإطلاق.

وتعليقاً على مجموعة السيارات التجريبية من أودي، قال أوليفر هوفمان، عضو مجلس إدارة أودي للتطوير التقني: “تعكس مجموعة سيارات sphere التجريبية رؤيتنا للتنقل الفاخر في المستقبل، حيث نشهد نقلة نوعية، لا سيما في مقصورة سيارات أودي المستقبلية. ستصبح المقصورة مكاناً يشعر فيه الركاب كأنهم في منازلهم مع توفر إمكانات الاتصال بالعالم الخارجي في نفس الوقت. ولكن أهم ابتكار تقني في سيارة activephere هو تطبيق تقنية الواقع المعزز في التنقل، حيث يوفر مفهوم التشغيل “Audi dimensions” توافقاً مثالياً بين البيئة الحقيقية والعالم الرقمي”.

مقصورة تركز على الركاب وتضعهم على رأس أولوياتها

يحتوي اسم سيارات أودي التجريبية الأربع skysphere، و grandsphere، و urbansphere، و activephere على كلمة “Sphere” أي الأجواء المحيطة. لم تعد قوة المحرك أو سرعة السيارة أو زمن التسارع على رأس مواصفات هذا الجيل الجديد من السيارات، بل تعتبر المقصورة محور التركيز، من أجل توفير أجواء وتجربة مريحة للركاب أثناء الرحلات، حيث تركز المساحة والتصميم والوظائف على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

تغيرت عملية التصميم نفسها لهذه الأسباب. ففي بداية جميع المناقشات، يتم توجيه التركيز نحو المقصورة وتصميمها، وبعد ذلك يبدأ تصميم التجهيزات وأبعاد السيارة والشكل الخارجي.

تمنح قدرات القيادة الذاتية للسائقين والركاب مستوى جديداً من الحرية على الطرق المناسبة، بحيث يمكنهم استخدام تقنية العرض الجديدة بعدة طرق مختلفة. ويجمع مفهوم التشغيل المبتكر، “Audi dimensions”، بين العالمين الحقيقي والافتراضي (أي الواقع المختلط) من خلال عرض المحتوى الرقمي في مجال رؤية الركاب بصورة فورية.

وتوفر الأدوات القابلة للارتداء عالية التقنية عرضاً للبيئة الحقيقية والطريق، كما تعرض في الوقت نفسه محتوى ثلاثي الأبعاد وعناصر تفاعلية يمكن للسائق والركاب تخصيصها بشكل منفرد، ما يعني أنه يمكن عرض جميع المعلومات المتعلقة بالسائق، مثل وضع القيادة والملاحة. ويمكن لمستخدمي أدوات الواقع المختلط في المقصورة رؤية لوحات التحكم وغيرها من شاشات العرض الافتراضية بتصميم مرتب وبسيط والتي لا يمكن رؤيتها بدون هذه الأدوات. وتمنح أدوات الواقع المختلط مستخدميها القدرة على التفاعل بدقة مع هذه الصور الحقيقية من خلال اللمس، رغم أنها غير مرئية لبقية الركاب، حيث يتم عرض الوظائف وتنفيذ الاختيارات بصورة فورية عندما يلمسها المستخدمون.

مفهوم التشغيل “Audi dimensions“: جسر بين العوالم المختلفة

تتمثل إحدى نقاط قوة سيارة activesphere في قدرتها على عبور الحدود، وينطبق هذا أيضاً على واجهة التفاعل بين السيارة والمستخدم والبيئة. فللمرة الأولى، يجمع النظام الجديد بين الواقع المادي والعالم الرقمي لخلق عالم جديد: “Audi dimensions”.

تعتبر أدوات الواقع المختلط المبتكرة محور مفهوم التشغيل الجديد، وتتوفر بشكل فردي للسائق ولكل راكب. ويمكن للمستخدمين أيضاً الوصول إلى المنظومة الرقمية الشاملة أثناء وجودهم في السيارة.

وتعد سيارة activesphere التجريبية أول سيارة تستخدم هذه التقنية الرائدة، والتي بدورها تضيف بُعد التفاعل إلى بُعدي العالم الحقيقي والرقمي المدمجين معاً. ويتميز النظام بالدقة الاستثنائية والواجهة الرسومية فائقة الوضوح والتباين الممتاز، ويعرض أدوات التحكم والشاشات في مجال رؤية المستخدم أثناء وجوده خلف عجلة القيادة، ولكن لا يمكن رؤيتها سوى باستخدام أدوات الواقع المختلط.

التصميم الخارجي: أعلى مستويات الأناقة

تتميز سيارة activephere التجريبية بتوافقها مع الاستخدامات المتعددة بشكل مثالي، وتناسب المتطلبات العالية للجيل المستقبلي من عملاء أودي؛ الأشخاص الذين لا يتعارض لديهم التنقل الفردي والاستدامة، والذين يتوقعون أن توفر سيارتهم أعلى مستويات الأناقة وديناميكية القيادة التي تميز سيارات أودي بتقنياتها المستقبلية.

تعتبر سيارة activephere التجريبية أول سيارة سبورت باك تتضمن عناصر التصميم والمعدات التقنية للسيارات كبيرة الحجم، ولذلك أطلقت أودي على تصميم الهيكل الجديد اسم “أكتيف سبورتباك” (active Sportback) ليعكس اختلافها عن السيارات كبيرة الحجم.

تقنية منظومة الحركة المخصصة: منصة “بريميوم بلاتفورم إليكتريك” (PPE)

تعتمد سيارة activesphere التجريبية على منظومة الحركة الكهربائية الأكثر ابتكاراً من أودي، منصة “بريميوم بلاتفورم إليكتريك” (PPE)، مثل سيارات grandsphere و urbansphere التجريبية، ما يمنحها أبعاداً مثالية ويعزز أداءها الفائق. ويتم تطوير منظومة الحركة المبتكرة بقيادة أودي وبالتعاون مع بورشه إيه جي. ومن المقرر أن تطرح أول طرازات أودي التي تخرج من خط الإنتاج وتعتمد على منصة “بريميوم بلاتفورم إليكتريك” قبل نهاية العام 2023.

صُممت منصة “بريميوم بلاتفورم إليكتريك” حصرياً للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، ما يمكّنها من الاستفادة الكاملة من جميع مزايا هذه التقنية في تحسين ديناميكية القيادة وكفاءة استهلاك الوقود وخيارات التجهيزات.

أداء فائق وشحن سريع بقوة 800 فولت

تُجهّز سيارة activesphere التجريبية بنظام التعليق الهوائي المتكيف من أودي مع ماصات متكيفة، وترتبط العجلات الأمامية والخلفية عبر محور خماسي الوصلات. وتوفر المحركات الكهربائية على المحورين الأمامي والخلفي دفعاً رباعياً، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 325 كيلووات مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر.

تمثل تقنية الشحن بقوة 800 فولت القلب النابض لمنظومة القيادة، والتي تُستخدم للمرة الأولى في سيارات الفئة متوسطة وكبيرة الحجم الفاخرة. فعلى غرار سيارة e-tron GT quattro، تضمن هذه التقنية إمكانية شحن البطارية بما يصل إلى 270 كيلووات في وقت قصير جداً في محطات الشحن السريع.

تقلل تقنية منصة “بريميوم بلاتفورم إليكتريك” من أوقات الشحن لتقترب من الوقت الذي تستغرقه السيارة المجهزة بمحرك تقليدي للتزود بالوقود. فتكفي عشر دقائق فقط لشحن البطارية إلى مستوى يساعدها على قطع مسافة تزيد عن 300 كيلومتر. ويمكن شحن البطارية التي تبلغ سعتها 100 كيلووات ساعي من 5 إلى 80 بالمائة في غضون مدة تقل عن 25 دقيقة. وتعتبر سيارة activesphere التجريبية مثالية للرحلات الطويلة بفضل أوقات الشحن القصيرة وإمكانية قطعها لمسافة تزيد عن 600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

لمزيد من المعلومات عن سيارة activesphere التجريبية ومجموعة سيارات Audi sphere الأخرى، يرجى زيارة مركز Audi الإعلامي عبر الرابط.