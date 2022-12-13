سيارة أبل الكهربائية: الشركة تؤجل إنتاجها إلى 2026

أفادت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة أبل قررت تأجيل إطلاق السيارة الكهربائية إلى عام 2026، رغم مرور 12 عاما على وضع خطط طموح لإحداث ثورة في عالم السيارات.

القرار أدى إلى تراجع أسهم الشركة في البورصة المريكة بنسبة 2.4 بالمئة

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة السيارة أقل من 100 ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن محاولات شركة التكنولوجيا أن تجذب أكبر قدر ممكن من المشترين.

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هل فشلت أبل في تصنيع السيارة؟

ووفقاً لأحدث التقارير، فإن خطة أبل الأولية قد فشلت، والتي تمثلت في:

وجود سيارات بدون عجلة قيادة.

تحتوي على مقاعد مقابلة لبعضها.

تتطلع الشركة إلى طرح سيارة أكثر تقليدية في السوق.

وقررت أبل إنتاج سيارة تقليدية تتضمن دواسات وعجلة قيادة، مع إبقاء ميزة القيادة الذاتية على الطرق السريعة.

مواصفات السيارة

وبالنظر إلى السعر الجديد، فإن سيارة أبل –التي ستكون كهربائية– سوف تركز بصورة أساسية على:

مراقبة الطريق ستكون بتقنية مستشعرات Lidar المتطورة.

التحكم بأنظمة السيارة من خلال معالج يحمل اسم Denali، ويقال بأن قوته تعادل أربعة من أفضل معالجات شركة أبل.

استيراد بطاريات السيارة من اليابان وليس الصين .

وليس . شركة هيونداي لن تقوم بتصنيع سيارة أبل الكهربائية؛ تخوفًا من أن تصبح شركة تصنيع فقط بدلاً من شريك استراتيجي للشركة الأمريكية.

تعيين مهندس إيطالي سابق في علامة لامبورجيني ، للمساهمة في تطوير ديناميكيات القيادة للسيارة المنتظرة

، للمساهمة في تطوير ديناميكيات القيادة للسيارة المنتظرة منافسة تسلا طراز S وسيارة مرسيدس EQS ، رغم التوقعات بأن شكل التصميم سيكون مختلفًا كليًا عن تسلا ومرسيدس.

طراز وسيارة ، رغم التوقعات بأن شكل التصميم سيكون مختلفًا كليًا عن تسلا ومرسيدس. إنتاج أكثر من نوع من المركبات التي تحمل الأشخاص، والتي ستوفر أقصى مساحة داخلية ممكنة لقاعدة عجلاتها.

لم تستقر أبل حتى الآن على التصميم النهائي لسيارتها، لكنها تخطط لوضع اللمسات الأخيرة على التصميم في العام المقبل.

خطة أبل المستقبلية لإنتاج السيارة الكهربائية

البدء في اختبار النماذج الأولية الفعلية في عام 2024 أو 2025.

لدى أبل حوالي 1000 شخص يعملون في المشروع، وهي تجرب بالفعل تقنيات مختلفة على متن سيارات اختبار ليكسز، مع إجراء الكثير من الاختبارات على مسار سابق لشركة كرايسلر تم شراؤه في عام 2021 مقابل 125 مليون دولار.

تبحث الشركة عن شريك سيارات لإقراضها منصة يمكنها بناء سيارتها حولها.