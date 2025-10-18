سيارات هجينة تتوقف فجأة خلال سيرها على الطرقات السريعة بعد تحديث برمجي لنظامها

تسبب تحديث برنامج سيارات هجينة من طراز جيب رانجلر الذي يتم لاسلكيا ” عبر الهواء OTA “ بتاريخ 17 أكتوبر 2025، عن تعطل آلاف السيارات بعد أن أصدرته شركة ستيلانتيس بتاريخ 10 أكتوبر لنظام الترفيه Uconnect والذي من الواضح أنه لم يكن جاهزًا، مما أدى إلى فقدان السيارات للطاقة أثناء القيادة ثم توقفها.ويظهر انتشار هذه المشكلة في الولايات المتحدة وكندا ودول قليلة أخرى. وتهزّ أزمة برمجية كبرى شركة ستيلانتيس بعدما تسبب تحديث معيب “عبر الهواء” (OTA) أُطلق في 10 أكتوبر في “شلل واسع النطاق” لسيارات جيب رانجلر 4xe. ورغم التقارير المتعددة من منتديات على الإنترنت، تتركز حدّة الكارثة في الولايات المتحدة وكندا، مؤكدةً أن المشكلة ليست عالمية، لكنها ضربة موجعة لسوق أمريكا الشمالية. أكدت تقارير من العديد من المنصات الإعلامية مثل آرس تكنيكا و جالوبنيك و ذا ستاك، أن تحديث البرنامج المعطل “أدى إلى شلل تام لعدد كبير من سيارات جيب رانجلر 4xe عن طريق تعطيل محركاتها الهجينة أو إيقاف تشغيلها أثناء القيادة، حتى عند القيادة على الطرق السريعة. أبلغ مالكو سيارات في ولايات أمريكية مثل كولورادو وكاليفورنيا وتكساس وميشيغان عن انقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي وتعطل مركباتهم وتوقفها كلياً عن العمل وهم يقودون سياراتهم وسط الطريق. وقد أقرت جيب بالمشكلة علنًا من خلال منشورات المنتدى تحت عنوان “Jeep Cares”، وأوقفت التحديث المعيب في نهاية الأسبوع نفسه.

أكدت تقارير صحفية أن التحديث المدمر لم يكتفِ بإحداث الأعطال، بل “أدى إلى توقف كلي لعدد كبير من سيارات رانجلر 4xe، متسببًا في انقطاع فجائي للطاقة وإيقاف المحركات الهجينة حتى على سرعات الطرق السريعة! أفاد ملاك من كولورادو إلى ميشيغان بـ “فقدان كارثي” للتيار الكهربائي. أمام هذا الخطر المحدق، اضطرت جيب للاعتراف العلني الفوري عبر منصة “Jeep Cares” وأوقفت التحديث المشؤوم في نفس نهاية الأسبوع. قامت ستيلانتيس منذ ذلك الحين بإلغاء التحديث المعيب وأصدرت تصحيحًا طارئًا لإعادة المركبات إلى إصدارها السابق من البرامج. ويُطلب من مالكي السيارات تأجيل تحديثات OTA المستقبلية حتى التأكد من سلامة أنظمتهم أو إصلاحها. ويجري حاليًا نشر تحديث “إصلاح” ثانٍ للمركبات المتصلة بشبكة Wi-Fi أو أنظمة الوكلاء. وأكدت جيب من خلال منتديات خدمة العملاء أنه لن يتم فرض رسوم على السائقين مقابل رسوم السحب أو الخدمة المتعلقة بهذا الحادث.