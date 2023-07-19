رعت الهيئة العامة للنقل السعودية، اليوم الثلاثاء، حفل تدشين تأجير أول 10 سيارات كهربائية من شركة لوسيد الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية لدى إحدى شركات تأجير السيارات في المملكة بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة لتنضم السيارة كأول مرة لأسطول السيارات المتاحة لعملاء لوسيد ابتداءً من هذا الشهر.

وتعد هذه المبادرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، واحدة من الحلول المبتكرة والنظيفة التي تتيح فرصاً جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة؛ وذلك بهدف تبنِّي الطاقة النظيفة في السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها، بما يعزز المحافظة على البيئة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على رفع نسبة استخدام السيارات الكهربائية إلى 25 بالمئة بحلول العام 2030 نسبة إلى السيارات الجديدة في المملكة، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة، كما تعد هذه الشراكة هي الرابعة ضمن سلسلة اتفاقيات دعمتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023.