لماذا خفضت فولكسفاغن إنتاج أكبر مصانعها؟

اضطرت عملاقة صناعة السيارات الألمانية، شركة فولكسفاغن “Volkswagen”، إلى تخفيض إنتاج أكبر مصانعها للسيارات الكهربائية، في منطقة تسفيكاو بألمانيا.

أسباب تخفيض الإنتاج

وقالت الشركة، إن سبب تخفيض الإنتاج في أكبر مصانعها للسيارات الكهربائية، في تسفيكاو، يعود إلى ضعف الطلب، على بعض نماذج السيارات الكهربائية التي ينتجها، مثل Volkswagen ID. 3 و Cupra Born.

كما واجه المصنع في تسفيكاو، مشاكل في توريد المحركات الكهربائية الجديدة APP550، مما تسبب في توقف إنتاج نماذج السيارات Cross Over أو SUV الأكثر شهرة التي ينتجها.

اتجاهات سوق السيارات الكهربائية

وتعكس التحديات التي واجهها مصنع فولكسفاغن في تسفيكاو، حسب موقع “gizmochina”، اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا، والعالم، ومستقبل التنقل الكهربائي، والتي جاءت كالتالي:

التقلب في سوق السيارات الكهربائية

الناتج عن تغير تفضيلات المستهلك بسرعة، ما يدعو الشركات المصنعة لتكون مرنة في التكيف.



تجربة فولكسفاغن، تؤكد الحاجة إلى المرونة في تخطيط الإنتاج وأهمية مراقبة اتجاهات السوق.

منافسة الشركات الأخرى

زيادة إنتاج شركة تسلا الأمريكية في أوروبا.



زيادة إنتاج شركات السيارات الكهربائية من الصين.

نصائح الخبراء لشركات السيارات الكبرى

ونصح الخبراء، حسب موقع “gizmochina”، شركات صناعة السيارات الكبرى، مثل فولكسفاغن، أن تعيد النظر في استراتيجياتها، وتبتكر خطط جديدة، حتى تظل قادرة على المنافسة.

وأضاف الخبراء، أن الأمر المثير للإعجاب في هذه القصة، هو تجديد فولكسفاغن لالتزاماتها بإنتاج السيارات الكهربائية، واعتبار تخفيض إنتاج أكبر مصانعها، انتكاسة مؤقتة، وليس هزيمة.

وقالوا، أن هذه الفترة تعتبر فرصة لشركة فولكسفاغن، لإعادة تقييم استراتيجياتها، لتتوافق مع المتطلبات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية.

وتابعوا، أن قدرة الشركة على اجتياز هذه التغييرات، ستكون أمرا بالغ الأهمية لأنها تسعى للحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في التحول إلى السيارات الكهربائية.

إنهاء دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا

تراجع الإقبال عموما على السيارات الكهربائية في ألمانيا، نتيجة قرار الحكومة الألمانية، حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، بإنهاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية، بداية من شهر سبتمبر الماضي، حسب مجموعة “في دي إيه”(VDA) الألمانية المتخصصة في مجال السيارات.