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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سياح يهربون من دفع فاتورة مطعم وسفارة بلادهم تدفع

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أمرت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية سفارة روما في ألبانيا بتسديد فاتورة مطعم ، بعد تناول مجموعة من السياح الإيطاليين الطعام وفرارهم دون أن يدفعوا ما عليهم في أحد المطاعم الألبانية، الأسبوع الماضي، كما أوردت وكالة “فرانس برس“.

وكان المطعم قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة السياح الإيطاليين مرفقا بالحساب المطلوب والبالغ 80 يورو. 

وأصدرت السفارة الإيطالية في تيرانا بيانا توضيحيا حول الحادثة، مؤكدة “تسوية الفاتورة” التي لم يسددها السائحون الإيطاليون.

وقال البيان: “يحترم الإيطاليون القوانيين ويسددون ديونهم. ونأمل ألا تتكرر مثل هذه الحالات”.

وأمضت ميلوني وأسرتها بضعة أيام في ألبانيا هذا الأسبوع ضيوفا على رئيس الوزراء الألباني إدي راما، الذي تشهد بلاده ازدهارا في قطاع السياحة هذا الصيف مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء والاستفادة من أسعارها المنخفضة مقارنة ببقية أنحاء أوروبا.

وصرح راما لصحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية، بأنه عندما انتشرت أنباء عن هروب بعض الإيطاليين دون دفع الحساب تدخلت ميلوني للمساعدة. ونقل راما عن ميلوني قولها للسفير الإيطالي لدى ألبانيا “اذهب وادفع فاتورة هؤلاء الحمقى من فضلك”.

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