لقطات تظهر تعرض سياح عرب للضرب في اسطنبول

ذكرت صحف تركية حادثة تحول فيها مطعم في مول في اسطنبول إلى ساحة شجار كبير هاجم فيه موظفو المطعم سياح عرب على طاولتهم في مطعم في مركز (مول) تجاري في منطقة باشاك شهير وتجمع موظفو المطعم وتعرض السياح للضرب بالركلات واللكمات كما ظهر في لقطات انتشرت بسرعة على الشبكات الاجتماعية.

وأشار موقع سي إن إن ترك أن خلافا نشب بسبب مزاعم بالغش بين السياح العرب وعمال المطعم، وسرعان ماتطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي سارع فيه الموظفون في المطعم للتجمع حول السياح العرب وقاموا بضربهم دون تعليق حتى اللحظة من الجهات الرسمية.

لقطات تظهر تعرض سياح عرب للضرب في اسطنبولhttps://t.co/xfTD2Att1x pic.twitter.com/GxaPppox3h — Samer ✒ سامر (@sam6) August 17, 2023