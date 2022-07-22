سياح الخليج، إلى أين المسير بعد القيظ الأوربي؟

بدأت وجهات سياحية جديدة تبرز للاستفادة من الموسم الصيفي الحالي مثل جزيرة شتلاند الاسكتلندية وإيسلندا (بدرجات حرارة لا تزيد عن 11 درجة قد يلزمك ارتداء لباس شتوي فيها)، في وقت تواجه فيه العديد من الدول الاوربية موجة حر ترتفع فيها درجات حرارة عالية تجبر بعض الحكومات على إطلاق الإنذارات وإخلاء بعض المناطق من سكانها لا تزال هناك وجهات أوروبية يمكن السفر إليها في موسم العطلات الحالي.

وبدأت بعض الدول مثل اسكتلندا وإيسلاندا بالترويج لطقسها البارد نسبيا في الصيف لجذب السياح الذين يقصدون القارة الأوروبية سواء كان من دول الخليج العربي أو آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

بالطبع هناك العديد من الوجهات الأخرى التي أصبح يألفها بعض السياح الخليجيين مثل منتجعات سوتشي الروسية ومدن أخرى في دول الاتحاد السوفياتي السابق مثل أرمينيا فضلا عن مدن في أقصى الشمال الأوروبي بل حتى نحو دول أمريكا اللاتينية حيث الطقس البارد حاليا يمثل عامل جذب إليها كما هو الحال في الأرجنتين حيث لا تتجاوز درجات الحرارة 12 درجة مئوية.

Shetland, you are officially the coolest place in the UK ?. Here's a ? minute of Shetland to enjoy if you're feeling the heat today!



Discover more at https://t.co/B5ei4L7VpQ#ShetlandTrueNorth #heatwave2022 pic.twitter.com/2bCODVP5C3 — Promote Shetland (@PromoteShetland) July 18, 2022

شخباركم مع الحر ?

لو بيدك الحين تسافر لمكان بااارد وين بتروح؟ ? — شركة المسافر (@Almosafertravel) July 22, 2022

https://www.ventusky.com/?p=30;82;1&l=temperature-2m&t=20220723/03