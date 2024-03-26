سويفت ستطلق منصة عملات رقمية للبنوك المركزية

أعلنت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) إنها تخطط لإنشاء منصة جديدة خلال العام أو العامين القادمين.

ستربط منصة العملات الرقمية تلك بالبنوك المركزية وعملاتها الرقمية التي تعمل على إصدارها بالنظام المالي الحالي، وشارك عشرات البنوك في تجارب ناجحة مع سويفت لاستكشاف طريقة عملها.

تمثل هذه الخطوة أهم الخطوات حتى الآن بالنسبة للنظام البيئي الناشئ للعملات الرقمية للبنوك المركزية، نظراً لدور سويفت الرئيسي في الخدمات المصرفية العالمية.

ويعكف نحو 90 في المئة من البنوك المركزية في العالم إصدار نسخ رقمية من عملاتها. ولا يريد معظمها التخلف عن ركب بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، لكنها تواجه مصاعب تكنولوجية.

وقال نيك كيريجان، رئيس الابتكار في سويفت، إن تجربتها الأخيرة، التي استغرقت ستة أشهر وشاركت فيها مجموعة مكونة من 38 عضواً من البنوك المركزية والبنوك التجارية ومنصات التسوية، كانت من أكبر عمليات التعاون العالمية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول «الرمزية» حتى الآن.