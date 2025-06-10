سوني تتفوق بسماعات لاسلكية باهرة

تُقدّم سماعات سوني اللاسلكية الجديدة (WH-1000XM6) جودة صوت فائقة تتفوق فيها على سماعات منافسة كثيرة من الصوت المحيطي الغامر وحتى إلغاء الضجيج ونقاء الصوت في مكالمات الهاتف. وتتميز سماعات سوني بثبات جودة الصوت فهي لا تتأثر أيضا بحركة الرأس ولا بحركة الشعر أو النظارات أو حتى ارتداء قبعة. وتظهر المزايا الذكية في السماعات حين تميز ما يهمك مثل صوت النداء على الرحلة في المطار أو المحادثات مع أشخاص حولك.

تقدم السماعات اللاسلكية XM6 جودة عالية للصوت المرتفع والترددات المتوسطة، وتوفر صوتًا أكثر توازناً دون تقلبات حادة. وهناك ميزة التخصيص التي تتيح للمستخدمين تخصيص الصوت حسب تفضيلاتهم، كما توفر سرعة كبيرة بالاتصال لاسلكية بهواتف أندرويد مع معدلات نقل بيانات لاسلكية فائقة مع تقنية LDAC وميزات متطورة مثل صوت LE وAuracast . كما توفر سماعات سوني خيارات تخصيص معادل صوت أكثر قوة من خلال تطبيقها، مما يسمح للمستخدمين بضبط الصوت بدقة حسب تفضيلاتهم. كما تتميز بعمر البطارية المديد لـ 30 ساعة، مع خيار الشحن السريع والقدرة على الاستماع أثناء الشحن. وتضمن سماعات سوني تجربة صوتية أكثر اتساقًا وتوازناً بفضل تفوقها في إلغاء الضوضاء ، حيث تقدم العديد من الميزات المتقدمة التي تميزها عن منافسيها والأجيال السابقة. ومعالج إلغاء الضوضاء عالي الدقة QN3 أسرع بسبع مرات من معالج QN1 الموجود في الجهاز السابق WH-1000XM5، مما يتيح تحسين إلغاء الضوضاء بشكل فوري لتجربة استماع غامرة خالية من أي تشتت بل عزل الضجيج الخارجي بفعالية حتى في البيئات الصاخبة مثل ضجيج المرور والحركة شوارع المدينة. يتكيف وضع الصوت المحيطي التلقائي الذكي بسلاسة للسماح بمستوى كافٍ من الصوت الخارجي لضمان الوعي بالجو المحيط دون المساس بتجربة الاستماع.

وهناك نظام الميكروفون التكيفي المزود بـ 12 ميكروفونًا (مقارنةً بـ 8 في XM5)، تعمل هذه جنبًا إلى جنب مع خوارزميات متقدمة للكشف الدقيق عن الضوضاء الخارجية وإلغاءها بما في ذلك صوت الرياح، بفضل غطاء شبكي على الميكروفونات الخارجية. كما يحدث ضبط تلقائي لإلغاء الضوضاء حيث يتكيف النظام باستمرار مع بيئتك، مما يُحسّن إلغاء الضوضاء تلقائيًا دون الحاجة إلى تعديلات باليد.

جرى تُصميم السماعات بالتعاون مع مهندسي ماسترينغ، واستعانت سوني بهم لضمان توفر دقةً تُضاهي دقة الاستوديو، مع الحفاظ على كل فارق بسيط ونغمته كما أرادها الفنان أن تسمع.

أوضاع الاستماع الغامرة : تشمل الوضع القياسي، ووضع موسيقى الخلفية، حيث يُوفر كل منها نطاقًا صوتيًا فريدًا يُناسب تفضيلات الاستماع المختلفة مثل وضع السينما المحيطي الذي تستمع فيه إلى الموسيقى وكأنها صادرة من كل الاتجاهات،.

يضمن نظام الميكروفونات الستة، وتقنية تقليل الضوضاء الذكية، والتصميم المقاوم للرياح مكالمات فائقة الوضوح، حتى في البيئات الصاخبة.

راحة الاستخدام: تتميز السماعات بتصميم مريح مع حزام رأس عريض ومواد جلدية ناعمة، مما يجعلها مريحة للاستخدام لفترات طويلة. كما أن تصميمها القابل للطي يسهل حملها فضلا عن أنها تأتي بعلبة يسهل اغلاقها بقفل معناطيسي يؤمن سرعة توضيبها.

عدد الميكروفونات: تحتوي السماعات على 12 ميكروفونًا (6 في كل جهة) لتحسين أداء إلغاء الضوضاء وجودة المكالمات، مقارنة بـ 8 ميكروفونات في النموذج السابق.

عمر البطارية:

-30 ساعة مع تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء (ANC).

– 40 ساعة مع إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء.

– يمكن الحصول على 3 ساعات من التشغيل بعد شحنها لمدة 3 دقائق فقط.

التردد: نطاق التردد للسماعات يمتد من 4 هرتز إلى 40 كيلوهرتز، مما يوفر تجربة صوتية غنية.

الوزن: تزن السماعات 254 جرامًا، مما يجعلها خفيفة ومريحة للاستخدام لفترات طويلة.

تتميز سماعات الرأس Sony WH-1000XM6 بمزايا عملية أكثر وتجربة صوتية مع تصميم قابل للطي يجعلها أكثر سهولة للحمل، تعمل هذه التحسينات على تعزيز مكانتها كمنافس رئيسي في سوق سماعات الرأس اللاسلكية لإلغاء الضوضاء.