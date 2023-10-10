سونيل جون، مؤسس أصداء بي.سي.دبليو يغادرها مع رئيسة الشركة الأمريكية

تشهد شركة أصداء بي سي دبليو، إحدى أكبر شركات العلاقات العامة تغييرات كبيرة في نهاية هذا العام، حيث سيغادرها كل من رئيسة أمريكا الشمالية ماري كوركوران، وسونيل جون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس أصداء بي سي دبليو. وأجرت شركة بي سي دبليو ( BCW) Burson Cohn & Wolfe) وهي واحدة من أكبر وكالات الاتصالات العالمية عددًا من التغييرات على قيادتها العالمية – وهي أول التغييرات مهمة للفريق الأول منذ أن تولى كوري دوبروا، رئيس اتصالات غوغل السابق، منصب الرئيس التنفيذي العالمي للوكالة خلفًا لدونا إمبيراتو في أغسطس.

وكان سونيل جون قد باع أسهمه في الشركة إلى شركة دبليو بي بي WPP التي تملك حصة الغالبية فيها، وذلكفي وقت سابق من هذا العام وسيظل في منصبه كرئيس حتى نهاية عام 2023.

وسيساعد سونيل في تولي سكوت ويلسون المخضرم في الشركة والذي تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تأسيسها حديثًا في الشركة.

يذكر أن سونيل جون أسس شركة أصداء للعلاقات العامة سنة 2000 وبذل جهودا كبيرة لتحقيق نجاحات كبيرة لها على مدى عقدين من الزمن.