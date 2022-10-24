سوناك أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصول هندية فهل يصلح ما أفسده أسلافه؟

أصبح ريشي سوناك رئيساً لحزب المحافظين بالتزكية وبالتالي رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد انسحاب منافسه من السباق لقيادة الحزب رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون، وعدم تمكن وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردونت نيل الأصوات الكافية التي تخولها الاستمرار في الترشح.

وسيصبح محلل جولدمان ساكس السابق أول رئيس وزراء للمملكة المتحدة من أصل هندي فهل سيتمكن من اجتراح حلول لأزمات معقدة تسببت بها حكومات كل من ليز تراس وبوريس جونسون ومن سبقهما؟ وهل هو مجرد وجه جديد لذات الفئة من الطبقة الحاكمة في حزب المحافظين ممن يعملون لتخبة الأثرياء ممن يقدمون التمويل للحزب؟ فهناك أزمات مركبة توثقت مع تخفيض وكالات الائتمان مثل موديز لتوقعاتها إزاء اقراض بريطانيا من “مستقر” إلى “سلبي” وهناك أزمات الطاقة والمعيشة والتضخم وعجز يفوق 40 مليار دولار، في سادس أكبر اقتصاد في العالم مع أنباء بتلاشي عصر الرفاه بطوابير أمام بنوك توزيع الطعام.

وسيطلب الملك تشارلز الثالث من سوناك أحد أغنى السياسيين في وستمنستر، تشكيل حكومة، ليحل محل ليز تروس، زعيمة الحزب السابقة المنتهية ولايتها الذي استمرت لـ 44 يوماً فقط في المنصب.

ولم تستطع موردونت الحصول على دعم كاف من المشرعين لدخول الاقتراع اذ نجحت باقناع 26 مؤيداً علنياً فقط، أي أقل بكثير من 100 عضو برلماني تحتاجها، ما دفعها إلى الانسحاب، مقابل 180 لوزير المالية السابق. في حين انسحب جونسون قائلاً إنه لم يعد بإمكانه توحيد الحزب.

وقالت موردونت في بيان لها وهي تنسحب من السباق قبل دقائق فقط من الإعلان عن الفائز”ريشي يحظى بدعمي الكامل.. هذا القرار تاريخي ويظهر، مرة أخرى، تنوع وموهبة حزبنا”.

وقفزت أسعار الجنيه والسندات الحكومية البريطانية لفترة وجيزة بعد أنباء انسحاب موردونت، لكنها سرعان ما عادت إلى مستوياتها السابقة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أن المملكة المتحدة تواجه أزمة اقتصادية عميقة تحتاج إلى الوحدة والتعاون.

وقال في أول تصريح له بعد اختياره لمنصبه الجديد: “أتعهد بأن أخدم بنزاهة وتواضع”، مضيفاً “نحتاج إلى إبقاء حزب المحافظين موحدا وكذلك بريطانيا”.

كما بين أن الاستقرار في بريطانيا يأتي بالتعاون والوحدة، مضيفاً “جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى”.

وأكد في كلمة لأعضاء حزب المحافظين في وقت سابق اليوم، أن اختيار الوزراء لن يكون معتمداً على الأسماء بل النهج، مبيناً أنه سيركز على السياسات لا الشخصيات

كما قال “لدينا فرصة واحدة للإصلاح واستعادة وحدتنا”، مضيفاً: “كل أجنحة الحزب ستكون ممثلة في الحكومة”.

كما أكد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية حكومته.

وأصبح سوناك البالغ من العمر 42 عاماً، ثالث رئيس وزراء لبريطانيا في أقل من شهرين، مكلفاً بإعادة الاستقرار إلى بلد يعاني من سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس صندوق التحوط السابق، المليونير، بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق في محاولة لإعادة بناء سمعة بريطانيا المالية، تماماً كما تنزلق البلاد إلى الركود، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء.

وكانت بريطانيا في حالة أزمة دائمة منذ أن صوتت في عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مما أطلق العنان لمعركة في وستمنستر حول مستقبل البلاد التي لا تزال دون حل لهذا اليوم.

وهاجرت عائلة سوناك إلى بريطانيا عام 1960، وهي الفترة التي انتقل فيها العديد من الناس من المستعمرات البريطانية السابقة إلى البلاد لمساعدتها على إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية.

وبعد تخرجه من جامعة أكسفورد، ذهب إلى جامعة ستانفورد حيث التقى بزوجته أكشاتا مورثي، والدها الملياردير الهندي ن.ر. نارايانا مورثي، مؤسس شركة الاستعانة بمصادر خارجية العملاقة إنفوسيس المحدودة.