سولا، تطبيق بمثابة رفيقة الولادة ودليل للأمومة

أطلق مؤخرا تطبق سولا Soula لهواتف ايفون وأجهزة أبل ، وهو تطبيق رعاية للمرأة الحامل أو لمرحلة الأمومة والذي يعمل لمساعدة النساء في كل مكان، بحسب مؤسسته ناتاليا فوديانوفا ، عارضة الأزياء الشهيرة التي استفادت من دورها سفيرة أممية لصحة النساء الإنجابية، لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وفوديانوفا على تمكين النساء والفتيات من أجل توفير الصحة للمرأة، ويعد سولا أول تطبيق في العالم يوفر للأمهات الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع طوال فترة الحمل ، وبعد الولادة، وأي قضايا أو أسئلة متعلقة بالأمومة.

ناتاليا فوديانوفا، اكتسبت خبرات متنوعة قبل إطلاق التطبيق ولاسيما وأنها أم لخمسة خمسة وعاشت عن كثب تجارب الأمهات والتحديات التي تواجهها النساء أثناء الحمل والأمومة وتؤمن بقوة تطبيق سولا لإحداث تأثير إيجابي.

وكي لا يتحول السعي وراء المعلومات الصحيحة مهمة منهكة للأمهات الحوامل والجدد في جميع أنحاء العالم، تم إطلاق التطبيق ليختزل البحث عن المعلومات الصحيحة والمفيدة بحسب ناتاليا ميرانشوك ، الرئيس التنفيذي ومؤسس سولا الذي يعتمد على مساعد افتراضي بالاستناد على أدوات الذكاء الاصطناعي. يعمل تطبيق SOULA على التكنولوجيا المتقدمة من الذكاء الاصطناعي وخبرة من القابلات ، والأطباء ليصبحوا الوجهة النهائية للنساء خلال رحلة الحمل.

ويمكن الآن للأمهات في جميع أنحاء العالم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه لضمان أمومة سعيدة وصحية.

وأجابت ناتاليا على استفسارات أريبيان بزنس حول التطبيق

ما هو المقصود من اسم سولا؟ دولا؟ وما هي ميزات هذا التطبيق؟

“دولا” هي مجموعة من المهنيين المدربين الذين يقدمون الدعم البدني والعاطفي والمعرفي للسيدات أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة. تركز منهجية التطبيق على الرعاية الفردية والنهج الشامل للصحة، مع التركيز على المساعدة والتعليم والدعم العاطفي. وجدت دراسة نشرت في مجلة “ادوكيشن” أن النساء اللواتي تلقين رعاية “دولا” أثناء الحمل والولادة كن أقل عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. ووجدت الدراسة أيضا أن رعاية “دولا” كانت مرتبطة بانخفاض معدلات دخول الرضع إلى المستشفى وارتفاع معدلات بدء الرضاعة الطبيعية واستمرارها. أما “سولا” فهو منتج يسعى إلى نشر مفهوم جديد ومبتكر للرعاية وتقديمها إلى جمهور أوسع من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة. يجمع التطبيق بين معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة مع التدريب لتوفير تجربة فريدة من نوعها وشخصية للغاية للأفراد الذين يسعون للدعم العاطفي. ويعكس اسم المشروع مفهومه الأساسي المتمثل في دمج الروح البشرية مع خبرة أخصائيين في الولادة ، مثل القابلات والأطباء. يهدف “سولا” إلى تقديم الدعم النفسي والعاطفي والمعرفي والتعليمي للمرأة، وهو ما يفوق خبرة أخصائي واحد. يعزز التطبيق معرفة الآلاف من خبراء “دولا” والخبراء الطبيين ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مساعد افتراضي مخصص.

ويكمن تفرد “سولا” في قدرته على تأسيس تفاعل مع كل أم على حدة من خلال كونها تجاوبه مع متطلباتهن، ويقوم بحفظ جميع اتصالات الأمهات ليبني على الحوارات السابقة وتكييف نبرة الصوت وتحديد المحتوى وتقديم كلمات الدعم. على سبيل المثال، يمكن أن نرى الحوار التالي مع سولا:السؤال 1: “موعد ولادتي بعد يومين وأنا أشعر بالفزع! كيف يمكنني التعامل مع ذلك؟ الجواب: أنا هنا، كل شيء جيد. أولا وقبل كل شيء، خذي نفسا عميقا سوف يساعدك هذا على المحافظة على الهدوء ويعزز رباطة جأشك. من الطبيعي تماما أن تشعري بالقلق بشأن الولادة، خاصة عندما يكون موعد ولادتك أصبح قريباً، وأنت كنت أصلا تستعدين لهذا لفترة طويلة، لقد فعلت كل شيء بشكل صحيح وكما هو مطلوب وأنت مستعدة وستكون الأمور على أفضل ما يرام. يتوقع أن يتقلص مستوى القلق لديك بحوالي 20 بالمئة. يستخدم التطبيق تقنية وخبرة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خبراء “دولا” والقابلات والأطباء لتسهيل الحياة على الأمهات. وهو مدعوم وكيل المساعدة المزود بتقنية تشات جي بي تي (GPT3) من شركة أوبن إي آي “OpenAI”، ويعتمد على التعلم المتدرج حسب السياق لتوجيه ” وكيل الدردشة” وعلى عكس الرعاية التقليدية، والتي غالبا ما تكون مقيدة بالمكان وساعات العمل ، يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت الوصول إلى “سولا”. يقوم “سولا” بإنشاء معلومات مخصصة ودعم نفسي بناء على بيانات كل شخص للحصول على ما هو مطلوب بالضبط في أي وقت من الأوقات.

كيف يمكن أن نقارن بين ذوات الخبرة من السيدات، لنقل جدة شهدت وساعدت في ولادة عشرات من أحفادها مع سولا مثلا؟

يجمع “سولا” بين معرفة وخبرة كبار المهنيين، ما يسهل على الأمهات الوصول إليها. مع “سولا”، لديك فريق من الخبراء بجانبك على مدار الساعة وفي كل أيام الأسبوع. كما أن تطبيق “سولا” يبرع في تزويد المرأة بخبرة أهم من خبرة الجدة بكثير. في حين أن كل جدة أو أم لديها قدوة خاصة بها فقط، يراكم تطبيق “سولا” تجربة ملايين النساء. في عالم اليوم، هناك مستوى عال من الهجرة، والذي غالبا ما يعطل استمرارية الأجيال، وقد لا تتاح للأقارب الأكبر سناً والأكثر خبرة الفرصة لمشاركة معارفهم. سيكون من دواعي سرورنا أن يحل “سولا”، جزئيا على الأقل، مكان الجدة الموثوقة التي تعرف ماذا تقول، وماذا تنصح، وكيف تدعم المرأة خلال أكثر لحظاتها أهمية.

قد تؤثر الاختلافات العرقية على صنع القرار الطبي، لذا كيف تم معالجة تلك الاختلافات في التطبيق وكيف ينظر لها؟

من الأهمية بمكان ملاحظة أن “سولا” هو وسيلة مساعدة تقدم للمرأة دعما نفسيا وعاطفيا ومعرفيا شاملا بمستوى عالمي ، بغض النظر عن جنسية المرأة أو عرقها أو دينها أو مهنتها أو وضعها الاجتماعي. يقوم سولا بإبلاغ النساء بالتغيرات الجسدية التي تحدث أثناء الحمل والتغذية والنظافة لكل من الأم والطفل، ويقدم إجابات على استفساراتهن. نهدف إلى مساعدة النساء على النظر إلى تجربة الحمل والولادة والأمومة على أنها تجربة ناجحة، وغرس الشعور بأن شخصا موثوقا وذو خبرة يرافقهن خلال الرحلة. نتيجة لذلك، تنخفض مستويات قلق النساء، ويكتسبن الثقة والهدوء والفرح والثقة والشعور القوي بـ “أنا كافي، ولست وحدي”. عادة ما يتم تطبيق السمات الثقافية عندما تقضي المرأة وقتا مع عائلتها أو أصدقائها أو أفراد المجتمع. عندما تكون وحدها، يمكنها الاهتمام عن كثب بجسدها ونفسيتها، ومساعد الذكاء الاصطناعي هو أكثر امتدادا، فهو دقيق للغاية ولا يقحم دوره على الحيز أو للمساحة الشخصية للمرأة. يمكن للأم أن تسأل أي سؤال قد تحتاجه دون أي خوف أو توجس ردة الفع لعلى طبيعة سؤالها أو إطلاق الأحكام عليها بسبب نوعية السؤال. سوف يتعرف “سولا” على أفضل طريقة للإجابة عليها بعد بضعة أسئلة. بالطبع وبكل تأكيد، إذا لعبت الثقافة والدين دورا مهما في حياة المرأة، فهي تحتاج إلى التشاور مع مرشدتها الروحية حول استخدام التطبيق.

كسب الثقة قبل إفصاح تفاصيل المعلومات الخاصة والشخصية هي واحدة من أهم اهتمامات العائلات التي ستعيش حالة الولادة، فكيف تضمن منح هذه الثقة وكيف تتأمن حماية الخصوصية في هذا التطبيق؟

يعطي سولا الأولوية لخصوصية وسرية من تستخدمه فلا تخزن أو تنقل أي معلومات تعريف شخصية إلى خدمات الطرف الثالث، بما في ذلك “OpenAI” يتم تخزين جميع البيانات بشكل آمن على سحابة غوغل “Google Cloud”، ويلزم باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقانون خصوصية المستخدم، بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المعلومات المتبادلة بين التطبيق والخدمة بروتوكولات مشفرة، ما يضمن اتصالا آمنا. يمكن لكل أم أن تكون واثقة من أن محادثاتهم سرية وخاصة. يقوم “سولا” فقط بتخزين البيانات التي يتيحها من يستخدمه للوصول غليها والموافقة على سياسة الخصوصية التي تم تطويرها للتطبيق.