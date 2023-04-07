321 ألف سعودي وسعودية انضموا إلى سوق العمل في 2022

انضم نحو 320,574 سعودياً وسعودية إلى سوق العمل خلال العام الماضي 2022، بزيادة ارتفاع عدد السعوديين العاملين بنسبة 9.29% ليصبح إجمالي عدد العاملين السعوديين من الجنسين نحو 3.77 مليون موظف وموظفة، وذلك بحسب ما كشفه رصد أجرته عكاظ ، بناء على تقارير حكومية،.

ووفقاً للرصد، بلغ عدد السعوديات بسوق العمل في 2022 نحو 200,824 سعودية، بزيادة عدد السعوديات العاملات بنسبة 15.82%، ليصبح إجمالي عدد السعوديات العاملات نحو 1.47 مليون امرأة.

أما عدد السعوديين المنضمين إلى السوق فبلغ عددهم نحو 119,750 موظفاً، بارتفاع 5.49%، وبلغ إجمالي عدد السعوديين العاملين 2.3 مليون موظف.

وكانت هيئة الإحصاء كشفت أخيراً تراجع معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 8% بنهاية عام 2022، والتي أظهرت أن معدل البطالة للسعوديين انخفض إلى 8%، مقابل 11% بالربع الرابع من عام 2021، إذ يبلغ معدل البطالة بين السعوديين الذكور 4.2%، بالربع الرابع من عام 2022، كما تراجع معدل البطالة بين الإناث السعوديات إلى 15.4%.

واستقر معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل عند 52.5% في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وبلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل نحو 4.8% في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ 5.8% خلال الربع السابق.

وأكدت الهيئة، أن المشتغلين من السعوديين في القطاع العام بلغ 53.1%، بينما يعمل 46.6% في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص 71.6%.