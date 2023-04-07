ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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321 ألف سعودي وسعودية انضموا إلى سوق العمل في 2022

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

انضم نحو 320,574 سعودياً وسعودية إلى سوق العمل خلال العام الماضي 2022، بزيادة ارتفاع عدد السعوديين العاملين بنسبة 9.29% ليصبح إجمالي عدد العاملين السعوديين من الجنسين نحو 3.77 مليون موظف وموظفة، وذلك بحسب ما كشفه رصد أجرته عكاظ ، بناء على تقارير حكومية،.

ووفقاً للرصد، بلغ عدد السعوديات بسوق العمل في 2022 نحو 200,824 سعودية، بزيادة عدد السعوديات العاملات بنسبة 15.82%، ليصبح إجمالي عدد السعوديات العاملات نحو 1.47 مليون امرأة.

أما عدد السعوديين المنضمين إلى السوق فبلغ عددهم نحو 119,750 موظفاً، بارتفاع 5.49%، وبلغ إجمالي عدد السعوديين العاملين 2.3 مليون موظف.

وكانت هيئة الإحصاء كشفت أخيراً تراجع معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 8% بنهاية عام 2022، والتي أظهرت أن معدل البطالة للسعوديين انخفض إلى 8%، مقابل 11% بالربع الرابع من عام 2021، إذ يبلغ معدل البطالة بين السعوديين الذكور 4.2%، بالربع الرابع من عام 2022، كما تراجع معدل البطالة بين الإناث السعوديات إلى 15.4%.

واستقر معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل عند 52.5% في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وبلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل نحو 4.8% في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ 5.8% خلال الربع السابق.

وأكدت الهيئة، أن المشتغلين من السعوديين في القطاع العام بلغ 53.1%، بينما يعمل 46.6% في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص 71.6%.

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