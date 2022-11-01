سوق العقارات في دبي يحقق أكثر من مليار دولار الاثنين

شهد سوق العقارات في دبي الاثنين ارتفاعاً قياسياً في حجم الصفقات حيث بلغت قيمتها 3.8 مليار درهم إماراتي (1.03 مليار دولار).

وشملت الصفقات العقارية 625 صفقة بيع بقيمة 1.67 مليار درهم، و 101 صفقة رهن عقاري بقيمة 276.37 مليون درهم، و 23 صفقة هدايا بقيمة 1.94 مليار درهم، وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ووكان من ضمن صفقات المبيعات 551 فيلا وشقة بقيمة 1.22 مليار درهم و 74 قطعة أرض بقيمة 452.11 مليون درهم.

وشملت صفقات الرهن العقاري 88 فيلا وشقة بقيمة 255.91 مليون درهم و 13 قطعة أرض بقيمة 20.46 مليون درهم.

ويشهد سوق العقارات في دبي ارتفاعاً منذ عدة أسابيع، حيث سجّل الأسبوع من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر وحده معاملات بقيمة 11.3 مليار درهم إماراتي.

وسجّل جبل علي في البداية أكبر عدد من المعاملات خلال الأسبوع الماضي من حيث مبيعات الأراضي، في حين سجّل الخليج التجاري أكبر عدد من المعاملات لمبيعات الشقق والفيلات.

وتم بيع ما مجموعه 234 قطعة أرض مقابل 2.26 مليار درهم، وتم شراء 1983 شقة وفيلة مقابل 4.74 مليار درهم خلال الأسبوع.

وبلغت قيمة العقارات المرهونة خلال نفس الأسبوع 2.23 مليار درهم، في حين تم منح 97 عقارا بين أقارب من الدرجة الأولى بقيمة 2.25 مليار درهم.

وكانت أكبر ثلاث صفقات للأراضي هي أرض في نخلة جميرا بيعت بمبلغ 300 مليون درهم، وأرض بيعت بمبلغ 130 مليون درهم في جزيرة 2، وأرض بيعت بمبلغ 86 مليون درهم في جزر العالم.

وسجل جبل علي أكبر عدد من الصفقات خلال هذا الأسبوع، حيث بلغ عدد الصفقات 105 صفقات بيع بقيمة 353 مليون درهم، تليها حدائق محمد بن راشد بـ 29 صفقة بيع بقيمة 634 مليون درهم، ثم الممزر بـ 23 صفقة بيع بقيمة 166 مليون درهم.

وكان أكبر ثلاث صفقات للشقق والفلل في نخلة جميرا مقابل 60 مليون درهم، تليها أم سقيم مقابل 49 مليون درهم، ومعيصم مقابل 45 مليون درهم.

وسجلت منطقة الخليج التجاري أكبر عدد من الصفقات خلال هذا الأسبوع، حيث سجلت 269 صفقة بيع بقيمة 449 مليون درهم، تليها دبي مارينا بـ 241 صفقة بيع بقيمة 939 مليون درهم، وبرشاء الجنوب الرابع بـ 170 صفقة بيع بقيمة 143 مليون درهم.