سوق السفر العربي في دبي يستقطب 2000 عارض من 150 دولة

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 أيار / مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2000 عارض من 150 دولة، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في “العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية”.

وأكّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باتت مركزاً رئيسياً للاستثمار، ونقطة انطلاق لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تؤسسها وتطلقها الشركات الإقليمية والعالمية، منوهاً بحرص دبي على القيام بدور محوري في دفع الاقتصاد العالمي قدماً بمختلف قطاعاته، بما في ذلك قطاع السياحة الذي حققت فيه تفوقاً نوعياً على مدار عقود من العمل الجاد أثمر بنية تحتية قوية وقطاعاً خدمياً أعاد تعريف مفاهيم الضيافة بمستويات رفيعة من الجودة شارك في تحقيقها القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً رئيسياً لدبي في مختلف مشاريعها وخططها التنموية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات النسخة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه دبي من الاثنين، وحتى الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، وتشهد الدورة الحالية من المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار “العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية” زيادة لافتة في عدد الجهات المشاركة بنسبة 27% عن نسخة العام الماضي، في حين من المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 34 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.

ورحّب سمو النائب الثاني لحاكم دبي بالشركات العالمية والإقليمية المشاركة في الحدث الأول على مستوى المنطقة في مجال السفر والسياحة والضيافة مؤكداً سموه أن الزيادة المضطردة في عدد المشاركات والزوار تعكس ثقة العالم بدبي، وتنامي دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر العالمية انطلاقاً من مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية.

وتسلط الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي 2023، الضوء على استكشاف دور القطاع في معالجة ظاهرة تغير المناخ، ويتضمن “النقاش الوزاري: كيف يجب أن يتعامل السفر مع أزمة المناخ؟” رؤى من قبل كلٍ من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسوجيت موهانتي رئيس المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية للدول العربية، والدكتور عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية ووليد نصار، وزير السياحة اللبناني.

ويكشف سوق السفر العربي احتفالاً بالنسخة الثلاثين النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة تم تصميمه لتعزيز التزام شركة آر إكس المنظمة للحدث بتقديم أحداث مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة ومبادرات التفكير المستقبلية الأخرى، كما يشهد المعرض هذا العام إطلاق جائزة “أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023″، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023.

ويوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية لفرص التواصل وتبادل المعرفة من خلال انعقاد مجموعة واسعة من الأحداث الأخرى التي يجب حضورها على جدول الأعمال، بما في ذلك الجلسات التي تركز على الأسواق الرئيسية في الهند والصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويقام معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.