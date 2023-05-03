سوق السفر العربي، إنتعاش قطاع السياحة في اندونيسيا مع وجهات مثل السفاري

تسعى إندونيسيا في مشاركتها في سوق السفر العربي دبي 2023 إلى جعل إندونيسيا وجهة مميزة للمسافرين من الشرق الأوسط، من خلال إبراز وجهات سياحية متميزة ويشير أليكس، نائب رئيس الإعلام والفعاليات في مجموعة تامان سفاري إندونيسيا إلى ما توفره الوجهة من عوامل جذب سياحي.

ويتحدث ألكس كيف أثرت الاتفاقية التي أبرمتها “في إف إس غلوبال” مع (TLP) والمديرية العامة للهجرة في إندونيسيا وبنك مانديري، بشأن توفير خدمة الدفع المسبق لرسوم التأشيرات عبر الإنترنت، وخدمة الوصول السريع وخدمات الكونسيرج للمسافرين عند الوصول إلى مطار جاكرتا الدولي، على التواجد القوي من الاساس لاندونيسا في صناعة السياحة والسفرن ويقول:” لهذه الاتفاقية تأثير كبير على انتعاش قطاع السياحة في إندونيسيا، ونعتقد أنه سيحقق المزيد من التفاعل فمع البرنامج الجديد الذي يوفر للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي خدمات أسهل من الدوائر الحكومية مما يجعلهم يشعرون بالراحة ويرغبون بالإقامة لفترة أطول.”

ما هي نسبة الزائرين القادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والذين تستقبلوهم في سفاري إندونيسيا؟

يقدر متوسط عدد الزائرين الذين نستقبلهم من دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 20% من العدد الإجمالي للزوار.

ويضيف أليكس، نائب رئيس الإعلام والفعاليات في مجموعة تامان سفاري إندونيسيا: “تم اتخاذ قرار المشاركة في سوق السفر العربي باعتبار أنه فرصة مهمة لتوفير ظهور عالمي وتوسيع شبكة المعارف مع شركاء جدد على المستوى المحلي والدولي. وبهذه المشاركة، نتطلع إلى تعزيز واستكشاف شراكات مستقبلية مع وكالات السفر في منطقة الشرق الأوسط واستخدامها كوسيلة لتقديم جميع وحدات عمل تامان سفاري إندونيسيا. على مر السنين، دائمًا ما تم تطوير مجموعة تامان سفاري إندونيسيا وتمثيلها كواحدة من أبرز حدائق الحياة البرية ومتنزهات العائلات في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا”.

وتشارك مجموعة تامان سفاري إندونيسيا وعشر وحدات أعمال لديها في فعاليات “اسوق السفر العربي” 2023، الذي سينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 1-4 مايو 2023. تعتبر حدائق الحيوانات والمنتزهات الموجودة لدى تامان سفاري إندونيسيا شديدة الشعبية بين السياح العرب، وتمثل إحدى معالم الجذب السياحي التي تدعم صناعة السياحة في إندونيسيا التي تمر بفترة انتعاش كبيرة بعد الجائحة. وتتطلع مجموعة تامان سفاري إندونيسيا إلى تعزيز فرص التعاون المستقبلية مع الشركات الإقليمية والدولية.

تمتلك تامان سفاري إندونيسيا أكثر من 8700 حيوان، 400 نوع، ويزورها أكثر من 5 مليون زائر كل عام. ومن خلال مساهمتها في إنقاذ واستعادة وإطلاق آلاف الحيوانات البرية منذ عام 1980، أصبحت تامان سفاري إندونيسيا واحدة من أبرز المنظمات للحيوانات الأصلية في إندونيسيا والأنواع المهددة بالانقراض في العالم (وفقًا لفئات ومعايير القائمة الحمراء الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة). وحصلت تامان سفاري إندونيسيا سابقًا على 4 شهادات دولية و 16 جائزة وطنية لمراكز الحفاظ والترفيه.

افتحت تامان سفاري إندونيسيا أول محمية للحيوانات، والتي تسمى تامان سفاري بوجور في تساروا، بوجور بجاوة الغربية في أبريل 1986. بعد عقد من الزمن، قامت TSI بالتوسع بإنشاء تامان سفاري إندونيسيا II في شرق جاوة، بريجن، باسوران، في ديسمبر 1997. وبعد النجاح الثاني، دفعت منطقة الحفظ من قبل TSI الشركة إلى إنشاء منتزهات أخرى، وهي حديقة بالي للأحياء المائية، وشاطئ جاوة الوسطى سفاري، وحوض السمك وسفاري جاكرتا، وآخر فرع لها وهو سولو سفاري. كما تشرف TSI على عدد قليل من وحدات الأعمال لتلبية احتياجات السياحة، مثل رويال سفاري جاردن، ومنتجع سفاري، ومنتجع بوباب سفاري، ومنتجع مارا ريفر سفاري لودج، وسفاري وندرز. لدى TSI رؤية لتصبح منطقة حفظ للحيوانات وكذلك السياحة القائمة على التعليم والبحث.